Флик признался, что был расстроен тем, что не получил приз Лучшему тренеру

Наставник «Баварии» прокомментировал результаты церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2020. 55-летний немец был номинирован на звание Лучшего тренера года, но награда досталась его соотечественнику, главному тренеру «Ливерпуля» .

Жизнь продолжается. Конечно, мы были немного разочарованы прошлой ночью, что вполне нормально. Если вы попадаете в тройку номинантов, то захотите одержать победу. Мы живём в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось выиграть.

Но жизнь продолжается, у нас есть новые цели, которые нужно достичь. Теперь этот вопрос закрыт. Команда достигла исключительных результатов. У нас есть два лучших игрока в лице Ману [Нойера] и Роберта [Левандовски].

Роберт — как лучший футболист, а Ману — как лучший голкипер. А также Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис в символической сборной... Как и Тьяго Алькантара, но, к сожалению, он теперь в «Ливерпуле». Так что мы можем сказать, что это был исключительный сезон для нас.