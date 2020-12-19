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Флик признался, что был расстроен тем, что не получил приз Лучшему тренеру

сегодня, 07:51

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результаты церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2020. 55-летний немец был номинирован на звание Лучшего тренера года, но награда досталась его соотечественнику, главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

Жизнь продолжается. Конечно, мы были немного разочарованы прошлой ночью, что вполне нормально. Если вы попадаете в тройку номинантов, то захотите одержать победу. Мы живём в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось выиграть.

Но жизнь продолжается, у нас есть новые цели, которые нужно достичь. Теперь этот вопрос закрыт. Команда достигла исключительных результатов. У нас есть два лучших игрока в лице Ману [Нойера] и Роберта [Левандовски].

Роберт — как лучший футболист, а Ману — как лучший голкипер. А также Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис в символической сборной... Как и Тьяго Алькантара, но, к сожалению, он теперь в «Ливерпуле». Так что мы можем сказать, что это был исключительный сезон для нас.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:45
Коллегам виднее, они ведь тоже голосуют.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:35
Коллегам виднее, они ведь тоже голосуют.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:33
Коллегам виднее, они ведь тоже голосуют.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:00
Клопп больше заслужил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:56
Да это было неожиданно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Желающих было много.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:52
Всплакнул даже. Наверное
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