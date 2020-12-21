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«Милан» сегодня проведет переговоры с агентом Йовича

сегодня, 10:11

Нападающий «Реала» Лука Йович собирается покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Агент 22-летнего футболиста сегодня проведет переговоры с руководством «Милана».

Лука выступает за «Реал» с 2019 года. Его трансфер из «Айнтрахта» обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.

Ранее на Йовича также претендовал «Вест Хэм».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 10:45, ред.
Не могу не отметить сразу три пункта в трансфере Йовича:
1) Купить его за 63 млн. евро это нужно было "хорошо подумать". Я понимаю, что у парня был успешный сезон, но Айнтрахт, без сомнений "срубил сумашедшие деньги" на этом переходе.
2) Йович игрок специфический, крайне зависимый от доверия тренера и постоянной практики. В Бенфике, где на него особо надежд не возлагали - он "дурью маялся", был не эффективен и просто терял время. Потом перешёл в Айнтрахт где считался основным форвардом, и сразу "взялся за ум" - стал забивать, пасовать, играть на команду, в общем, превратился в сильного форварда. И вот его берёт Реал, и САДИТ НА ЛАВКУ, изредка выпуская на замены или 1-2 матча, основной - всё равно Бензема, а Йович опять "страдает фигнёй". По итогу, его цена по трансфермаркту сейчас 22 млн. и врядли будут желающие заплатить за него сильно больше этой цены.
3) Если в Милане Йович получит роль основного форварда (в паре или тройке - не важно), тогда есть не малый шанс, что мы снова увидим талантливого и забивного Йовича. Парню всего 23, да, он точно не супер-профи вроде Холланда, он - скорее типичный 20-летний, которому лень пахать если на него не полагаются или не требуют от него большего =))
Надеюсь переход в Милан состоится (в Реале ему банально отведена роль "второго"), и также надеюсь, что там на него сделают ставку - игрок то он хороший, просто "с ленцой" =))
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:30
Должен переходить!! Так как в Реале для него нет вариантов!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:29
Возьмут по дешевке.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:29
Для Милана это будет усиление.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:28
Скорее всего, с перспективой на трансфер летом. Больше в этом сезоне нормально он уже не сыграет с его травматичностью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:25
Пускай пробуют договориться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:12
Взяли за 62 ляма,останется!
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