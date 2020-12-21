«Милан» сегодня проведет переговоры с агентом Йовича

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сегодня, 10:11

Нападающий «Реала» собирается покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Агент 22-летнего футболиста сегодня проведет переговоры с руководством «Милана».

Лука выступает за «Реал» с 2019 года. Его трансфер из «Айнтрахта» обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.

Ранее на Йовича также претендовал «Вест Хэм».