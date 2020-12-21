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Месси: «У „Барселоны“ сейчас не лучшие времена, но я готов бороться»

сегодня, 13:48

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своей ситуации в каталонской команде.

У меня выдался действительно очень тяжелый период из-за конца прошлого сезона и того, что случилось летом. Но сейчас все в порядке. Понимаю, что у клуба сейчас не лучшие времена, но я готов бороться. Сейчас вокруг команды много негатива, но мы сможем прорваться.

Недавно Месси повторил уникальный рекорд Пеле.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Не торопите,не торопите
Лео надо выйти....
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:45
тут даже не поймёшь то ли Лев то ли блоха на льве.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:45
Бороться за что?
За новый улучшенный контракт?
Лучше пусть уходит.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 18:42, ред.
Лео не такой алчный как Роналду,поэтому готов платить зарплату игрокам Барселоны из своего кармана.
Каждый игрок получит от Лео пачку чипсов и космическую ложку.
stromshik
stromshik
сегодня в 18:18
Он готов бороться за улучшение контракта
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:51
Как показал матч с Валенсией, этот "лев" боится мышей)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:54
Гном вообразил из себя льва, типа готов бороться.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:53
Говорю же, никаким способом его не выгонишь с Барсы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 16:34
Бьёт наоборот больше чем раньше
abramjan
abramjan
сегодня в 16:19
Мастер подковерной борьбы...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:12
Забудьте про Инопланетяна в футболе , он теперь борец !!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:51
Пока он не говорит о тренере, о доверии Куману. Возможно не все ладно с тренером.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 15:34, ред.
Так почему не создаёт сейчас. Нет нападающего с кем было бы взаимопонимание. А бьет меньше потому что команда в целом и сам перестали создавать моменты как было раньше. Сейчас правда потихоньку моменты у команда появляются. Но есть игроки которые не тянут топ уровень. Ну и старость сбавляет
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 14:59
Сразу скажу,я болельщик Реала,но к Барсе и Месси отношусь адекватно.Мне кажется,что больше не партнёры,их отсутствие,тому виной,а просто Лео сильно поменялся.Во первых,что именно мне бросается в глаза в этом сезоне,Месси наверное раза в три стал больше бить по воротам чем раньше,результативность от этого не улучшилась.Второе,само впечатление от игры его стало другое,раньше он брал мяч,с лёгкостью обыгрывал двоих,троих и или забивал или отдавал острую передачу.А сейчас все как-то натужно,нет лёгкости,как будто его за ноги держат,даже одного не всегда обыграет.Опять же штрафные....раньше он их клал как пенальти, сейчас и пенальти не всегда забивает
Cympak-05
Cympak-05 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 14:54
Бьет не забивает сейчас. Стареет Да и раньше были партнеры которые могли создать для него Альба, Алвес Хави и Иньеста да и Суарес Вилья и Педро не плохо его понимали. А сейчас один Альба остался и все
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Постареет???Да он давно уже постарел,раньше если у Месси был меч,то голевая ситуация обеспечена,сейчас что происходит наверное сами знаете...
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 14:33
Месси: «У „Барселоны“ сейчас не лучшие времена, я готов бороться, но на снижение моей необоснованной зарплаты не готов.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:31
"У клуба не лучшие времена, но я готов с ним бороться".
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:30
Что-то слабо боряться
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 14:29
Верим, что Месси и Барса прорвутся в Лигу Европы по окончании сезона.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:22
Каждый год прорываетесь)) Только не в том направлении несколько)
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 14:21
Бороться и искать, найти и перепрятать 😀
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу
сегодня в 13:53
Готов бороться за повышение зарплаты😂😂😂
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 13:51, ред.
Состав нужно менять. Ленгле и Буся с каждым годом все хуже и хуже. Тоже касается и Пике но у этого хоть возраст уже предпенсионный. Но и Месси нужно подумать о сокращении зарплаты. Ведь он больше за счёт таланта наверху и постареет раньше Роналду
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