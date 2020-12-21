Месси: «У „Барселоны“ сейчас не лучшие времена, но я готов бороться»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своей ситуации в каталонской команде.
У меня выдался действительно очень тяжелый период из-за конца прошлого сезона и того, что случилось летом. Но сейчас все в порядке. Понимаю, что у клуба сейчас не лучшие времена, но я готов бороться. Сейчас вокруг команды много негатива, но мы сможем прорваться.
Недавно Месси повторил уникальный рекорд Пеле.
Лео надо выйти....
Лео надо выйти....
За новый улучшенный контракт?
Лучше пусть уходит.
За новый улучшенный контракт?
Лучше пусть уходит.
Каждый игрок получит от Лео пачку чипсов и космическую ложку.
Каждый игрок получит от Лео пачку чипсов и космическую ложку.