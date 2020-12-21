Месси: «У „Барселоны“ сейчас не лучшие времена, но я готов бороться»

Нападающий «Барселоны» высказался о своей ситуации в каталонской команде.

У меня выдался действительно очень тяжелый период из-за конца прошлого сезона и того, что случилось летом. Но сейчас все в порядке. Понимаю, что у клуба сейчас не лучшие времена, но я готов бороться. Сейчас вокруг команды много негатива, но мы сможем прорваться.