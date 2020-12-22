Черчесов попросил клубы перенести 23-й тур РПЛ

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сегодня, 16:01

Главный тренер сборной России принял участие в Общем собрании клубов РПЛ .

На заседании Черчесов обратился ко всем клубам лиги с просьбой перенести 23-й тур (на данный момент матчи запланированы на 21 марта 2021 года) на другую дату в интересах национальной команды.

Клубы приняли к сведению обращение тренера сборной. Итоговое решение будет принято после консультации с главными тренерами команд РПЛ .