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Черчесов попросил клубы перенести 23-й тур РПЛ

сегодня, 16:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в Общем собрании клубов РПЛ.

На заседании Черчесов обратился ко всем клубам лиги с просьбой перенести 23-й тур (на данный момент матчи запланированы на 21 марта 2021 года) на другую дату в интересах национальной команды.

Клубы приняли к сведению обращение тренера сборной. Итоговое решение будет принято после консультации с главными тренерами команд РПЛ.

Ранее стало известно, что Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ.

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serh62
serh62
сегодня в 19:29
а толку то??? лысому хоть вообще отмени чемпионат, хороший тренер обратил бы во благо перенос игр, а этот..... уже переносили и никакой отдачи.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 17:39
Только не товарищеская нудятина!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:15
При чём тут Черчесов ??? Спасибо тут нужно говорить тем великим физрукам которые готовят этих буратинооюразных в своих клубах для сборной!!! А и ных уж нет , а те далече !!! Ну нет в России игроков европейского уровня, не говоря о мире . Были бы , играли бы в европе !!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:43, ред.
Чую Саламыч настроился выйти на ЧМ и выиграть ЧЕ. К 23 туру наши мастера спортивной ходьбы с мячом проведут три матча чемпионата. Так что по-любому прибудут в сборную либо очень уставшими, либо не набравшими необходимых игровых кондиций, третьего не дано. Так что можно и не напрягаться с переносами. Хотя конечно первый матч (если не ошибаюсь) с Мальтой, да еще на выезде, а это однозначно грозный соперник.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:29
Был бы только толк от этого переноса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:08
Надо пойти на встречу бедолаге!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:05
Черчесов попросил команду соперника прислать второй состав. Войти в положение бездарности тренера и не создавать излишних неприятных ситуаций.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:03
Может сборников вообще от игр освободить???
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