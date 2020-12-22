Черчесов попросил клубы перенести 23-й тур РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в Общем собрании клубов РПЛ.
На заседании Черчесов обратился ко всем клубам лиги с просьбой перенести 23-й тур (на данный момент матчи запланированы на 21 марта 2021 года) на другую дату в интересах национальной команды.
Клубы приняли к сведению обращение тренера сборной. Итоговое решение будет принято после консультации с главными тренерами команд РПЛ.
Ранее стало известно, что Черчесов собирается посетить зимние сборы трёх клубов РПЛ.