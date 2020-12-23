Пирло: «Две результативные ошибки Бонуччи? Это случается со всеми»

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сегодня, 07:24

Главный тренер «Ювентуса» после поражения от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура Серии А прокомментировал выступление капитана своей команды , две ошибки которого привели к пропущенным голам.

Это случается со всеми. У Бонуччи был плохой день, но он наш капитан, и мы очень в него верим.

Также Пирло ответил на вопрос о замене на 87-й минуте.