ГлавнаяНовости

Пирло: «Две результативные ошибки Бонуччи? Это случается со всеми»

сегодня, 07:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после поражения от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура Серии А прокомментировал выступление капитана своей команды Леонардо Бонуччи, две ошибки которого привели к пропущенным голам.

Это случается со всеми. У Бонуччи был плохой день, но он наш капитан, и мы очень в него верим.

Также Пирло ответил на вопрос о замене Матийса де Лигта на 87-й минуте.

Похоже, у него накопилась мышечная усталость, что нормально после стольких игр подряд. Завтра (Прим. — в среду) мы узнаем, что случилось.

Все новости
Пирло: «Поражение оказалось неизбежным»
Сегодня, 09:28 Комментарии3
Агент Дугласа Косты рассказал о будущем игрока в «Баварии»
Сегодня, 09:18 Комментарии3
Пранделли: «Эта победа – для наших болельщиков»
Сегодня, 08:32 Комментарии4
Куман: «Месси счастлив в „Барселоне“»
Сегодня, 07:50 Комментарии8
Линекер о достижении Месси: «Больше этот рекорд никто не побьёт»
Сегодня, 06:30 Комментарии10
Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»
Сегодня, 03:59 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 10:32, ред.
Старичок завозился с мячом ещё в первом тайме.когда на ровном месте отобрали мяч и едва ли гол не забили,хорошо пас был не точным,а так бы - ВЫНИМАЙ! Плохо стал играть псевдокэп. 33 года это и не так много,Мальдини был в расцвете сил. Если бы не Щенсный,проиграли ещё с большим счётом,поляк отработал на 10 по 5ти бальной системе. Защита трещала по швам,практически весь матч,деЛигт пахал за всех,отсюда и был заменён.потому что устал и скорее всего что то с мышцами,в лучшем случае. А пока голландец крутился,словно юла в своей штрафной,стелясь в подкатах и перехватывая мячи,какой то бразилец.партнёр по команде,все труды перечёркивает автоголом,ЗАЧЕМ ты 40к бежал к воротам, стоял бы себе на фланге у линии,меньше вреда было бы!!! Разогнать этих недоумков. Во времена Дель Пьеро и Недведа этих фиалок выиграли и в Восьмеро.
beefs
beefs
сегодня в 08:07
Очень интересные ошибки...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:51
Но проигрывать 0:3 всё равно не должны.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:42
Тем интереснее становится чемпионат Италии.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Даже с великими такое случается
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Все правильно говорит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100