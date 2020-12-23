Пирло: «Две результативные ошибки Бонуччи? Это случается со всеми»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после поражения от «Фиорентины» (0:3) в матче 14-го тура Серии А прокомментировал выступление капитана своей команды Леонардо Бонуччи, две ошибки которого привели к пропущенным голам.
Это случается со всеми. У Бонуччи был плохой день, но он наш капитан, и мы очень в него верим.
Также Пирло ответил на вопрос о замене Матийса де Лигта на 87-й минуте.
Похоже, у него накопилась мышечная усталость, что нормально после стольких игр подряд. Завтра (Прим. — в среду) мы узнаем, что случилось.