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Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»

сегодня, 03:59
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 15-го тура Примеры против «Вальядолида» (3:0), прокомментировал в инстаграме свой рекорд по голам в составе одной команды (644 мяча).

Аргентинец превзошёл по этому показателю легендарного нападающего Пеле, который забил 643 гола, выступая за «Сантос».

Когда я только начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью какой-нибудь рекорд. Особенно такой, как сегодня, принадлежавший Пеле.

Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: моих товарищей по команде, мою семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю вас!

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:42
Ты всегда думал только о личных рекордах и титулах любой ценой.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:15
Но втайне мечтал об этом.
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