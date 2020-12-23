Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 15-го тура Примеры против «Вальядолида» (3:0), прокомментировал в инстаграме свой рекорд по голам в составе одной команды (644 мяча).
Аргентинец превзошёл по этому показателю легендарного нападающего Пеле, который забил 643 гола, выступая за «Сантос».
Когда я только начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью какой-нибудь рекорд. Особенно такой, как сегодня, принадлежавший Пеле.
Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: моих товарищей по команде, мою семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю вас!