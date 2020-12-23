Месси: «В начале карьеры я никогда не думал, что буду бить рекорды»

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сегодня, 03:59

Капитан «Барселоны» , отметившийся забитым мячом в матче 15-го тура Примеры против «Вальядолида» (3:0), прокомментировал в инстаграме свой рекорд по голам в составе одной команды (644 мяча).

Аргентинец превзошёл по этому показателю легендарного нападающего Пеле, который забил 643 гола, выступая за «Сантос».