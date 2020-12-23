Куман: «Месси счастлив в „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победы над «Вальядолидом» (3:0) в 15-м туре Примеры ответил на вопрос о психологическом состоянии капитана своей команды Лионеля Месси, а также оценил выступление двух хавбеков «сине-гранатовых» Педри и Миралем Пьянича.
Я уже много раз это говорил: я вижу, что Месси счастлив здесь. Его креативность очень важна для нас. Вы можете видеть это, когда рядом с ним хорошие игроки.
Педри — очень хороший игрок, когда действует в центре.
Пьянич ждал своего шанса и сегодня провёл отличный матч. Он здорово контролировал мяч, но и качественно отрабатывал в обороне.
Посмотрим, на сколько хватит этого запала у команды??? В целом вчера Барселона порадовала, давно не видел у игроков такого рвения. Ждем следующих матчей.
Удачи Барселоне и с победой.
Всем здоровья.
Посмотрим, на сколько хватит этого запала у команды??? В целом вчера Барселона порадовала, давно не видел у игроков такого рвения. Ждем следующих матчей.
Удачи Барселоне и с победой.
Всем здоровья.