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Куман: «Месси счастлив в „Барселоне“»

сегодня, 07:50
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победы над «Вальядолидом» (3:0) в 15-м туре Примеры ответил на вопрос о психологическом состоянии капитана своей команды Лионеля Месси, а также оценил выступление двух хавбеков «сине-гранатовых» Педри и Миралем Пьянича.

Я уже много раз это говорил: я вижу, что Месси счастлив здесь. Его креативность очень важна для нас. Вы можете видеть это, когда рядом с ним хорошие игроки.

Педри — очень хороший игрок, когда действует в центре.

Пьянич ждал своего шанса и сегодня провёл отличный матч. Он здорово контролировал мяч, но и качественно отрабатывал в обороне.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39
Надо признать , что вчера Барселона несколько удивила. Команда побежала, не было долгих катаний мяча вокруг штрафной, все были в движении, постоянно обостряли ситуации около ворот соперника. Так продолжалось 80 минут, а потом команды просто доигрывали матч. Счет мог быть и крупнее, точности не хватало. Педри и Пьянич действительно провели хороший матч, а вот Бускетс пожарил в обороне, сдал парень - определенно.
Посмотрим, на сколько хватит этого запала у команды??? В целом вчера Барселона порадовала, давно не видел у игроков такого рвения. Ждем следующих матчей.
Удачи Барселоне и с победой.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:05
Всегда должны так побеждать.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:04
Для Рональда Кумана  было важно с первых дней работы в Барселоне в качестве главного тренера клуба, показать всем игрокам не зависимо от статуса и положения, свои требования и чего он будет добиваться от каждого в команде. Кажется время, которое было отведено на выстраивание отношений с игроками завершилась. Рональду удалось привести команду в боевое состояние особенно лидера и её капитана Лионеля Месси, которому удалось при Кумане  побить полувековой рекорд самого Пеле, и выстраивать вокруг Месси молодых и перспективных футболистов которые будут со временем составлять основу Барселоны. Ну а если всё пойдёт без травм и изменений в календаре футбольных соревнований,  то мы станем свидетелями нового рубежа забитых Месси 650 голов и с каждым забитым мячом в ворота соперников за клуб Барселоны в новом 2021 году будет всё больше казаться рекорд Месси фантастическим и не досягаемым для большинства футболистов. Это будет ещё одним аргументам в руках Кумана, чтобы убедить Месси быть счастливым в Барселоне.  Удачи 
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:54
Барселона стала для Месси родным домом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:30
Все счастливы что Месси счастлив!
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 08:00, ред.
ещё немного и Месси в объятиях с Барселоной задушат друг друга
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Так хорошо ему там...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:54
Мне кажется, что Месси, как парню склонному к депрессиям лучше оставаться в знакомой до глубине обстановке - родной "Барселоне".
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