Черевченко — лучший тренер РПЛ в декабре

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сегодня, 10:19

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Химок» признан лучшим наставником лиги в декабре.

После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.