Черевченко — лучший тренер РПЛ в декабре

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим наставником лиги в декабре.
После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.
Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! 👏— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ✅
📈 После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x