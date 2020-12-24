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Черевченко — лучший тренер РПЛ в декабре

сегодня, 10:19

Пресс-служба РПЛ сообщает, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим наставником лиги в декабре.

После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:02
Странно, почему у него в Туле не сложилось.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:35, ред.
Могу только предположить что для каждого тренера нужно определенное окружение и команда, а "Арсенал" по прежнему в одном очке от последнего места. Так что похоже дело не в провальной работе Черевченко.
sv_1969
sv_1969 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 11:34
Всё очень плохо )))
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:32
Все правильно!Ни какой не Семак и не Мусаев!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:30
Странно. В октябре Черевченко был изгнан из Тулы за провальрую работы, а в декабре он лучший. Может в Туле вообще в футболе не разбираются?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:03
Раз признали, значит заслужил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:59
Игра "Химок" за два последних месяца всколыхнуло достаточно стоялую воду РПЛ и заставила говорить о тренерских задатках Черевченко. Если лидерство "Зенита", перепады, нестабильность и игра с переменным успехом "ЦСКА", "Краснодара" и "Спартака" были вполне ожидаемы, "Химки" своей серией многих застали врасплох и действительно стала приятным сюрпризом осенне-зимнего периода. Черевченко глубочайшие поздравления и ждем продолжения после зимней паузы!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:52
В фарме то физрук покруче, чем в основной команде.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:49
Вполне заслуженно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:34
Ну, раз уж не Тедеско, то Федун купил приз для тренера фарма. 11 место - признак лучшести...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:29
это вполне ожидаемо))) молодец
SpartakАдекват
SpartakАдекват
сегодня в 10:28
Заслуженно и справедливо!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
Согласен...удачи Игорю!!!
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