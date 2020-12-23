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РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря

сегодня, 11:43

Пресс-служба РПЛ назвала футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам декабря в РПЛ.

Среди номинантов оказались Сердар Азмун — «Зенит» (3 игры, 1 голов и 1 голевая передача), Илья Кухарчук — «Химки» (3 игры, 3 голы, 1 голевая передача), Алексей Сутормин — «Зенит» (3 игры, 3 голевые передачи), Сослан Джанаев — «Сочи» (3 игры, 3 сухих матча), Маркус Берг — «Краснодар» (2 игры, 3 гола).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.

Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря.

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Все комментарии
за
за
сегодня в 13:28
Джанаеву выдать памперсы. Пусть всегда будет сухим.
Добряк
Добряк
сегодня в 13:25
В этот раз Джанаев...
Красноморец
Красноморец
сегодня в 13:19
Кухарчук
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:55
Отдаю предпочтение темной лошадке и андердогу - представителю нашей страны березок и подосиновиков - игроку "Химок" Илье Кухарчуку.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:33
Сердар Азмун — «Зенит» (3 игры, 1 гол)
Илья Кухарчук — «Химки» (3 игры, 3 гола)
Алексей Сутормин — «Зенит» (3 игры, 3 гола)
Маркус Берг — «Краснодар» (2 игры, 3 гола).

С таким же успехом можно и Чалова включать в этот список.

Чалов одна игра - хет- трик ( 3 гола)
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 12:32
по цифрам берг, так хз не смотрел ни одной игры
Faustello
Faustello
сегодня в 12:31
Объективно из названных больше всех достоин Кухарчук.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:30
Каждый из претендентов заслуживает право считаться лучшим, но я бы выбрал из пары Берг Кухарчук
ФК Химки провели отличный отрезок, а Илья стал настоящим лидером атаки(забил гол и отдал голевую в матче с ЦСКА,забил единственыный и победный гол в игре с Арсеналом, забил второй гол в ворота Локо(благодаря чему сравнял счет в матче на тот момент, да и в третьем голе поучаствовал, хорошо поборолся и отдал предголевой пас на Канате)
Что касается Берга, то Маркус тоже проводит отличный отрезок в сезоне, токже забивал важные мячи в последних матчах РПЛ, забил важный мяч в ЛЧ. Играет так как и должен играть ЦФ !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:57
Даёшь Азмуна!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:50
А по мне ,так лучшим игроком последних двух сезонов, является тов. Дюков и его "команда" ,что б им пусто было !!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:44
А я за Маркуса Берга...мне он понравился
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:44
По мне так Кухарчук
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