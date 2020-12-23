Пресс-служба РПЛ назвала футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам декабря в РПЛ.
Среди номинантов оказались Сердар Азмун — «Зенит» (3 игры, 1 голов и 1 голевая передача), Илья Кухарчук — «Химки» (3 игры, 3 голы, 1 голевая передача), Алексей Сутормин — «Зенит» (3 игры, 3 голевые передачи), Сослан Джанаев — «Сочи» (3 игры, 3 сухих матча), Маркус Берг — «Краснодар» (2 игры, 3 гола).
Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.
🌟 Кто из игроков проявил себя круче всех? Выбираем лучшего футболиста декабря в нашей группе ВК https://t.co/szvdQPdK8Y— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020
📊 В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/5WYUIHG33M
Ранее РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря.
ФК Химки провели отличный отрезок, а Илья стал настоящим лидером атаки(забил гол и отдал голевую в матче с ЦСКА,забил единственыный и победный гол в игре с Арсеналом, забил второй гол в ворота Локо(благодаря чему сравнял счет в матче на тот момент, да и в третьем голе поучаствовал, хорошо поборолся и отдал предголевой пас на Канате)
Что касается Берга, то Маркус тоже проводит отличный отрезок в сезоне, токже забивал важные мячи в последних матчах РПЛ, забил важный мяч в ЛЧ. Играет так как и должен играть ЦФ !
ФК Химки провели отличный отрезок, а Илья стал настоящим лидером атаки(забил гол и отдал голевую в матче с ЦСКА,забил единственыный и победный гол в игре с Арсеналом, забил второй гол в ворота Локо(благодаря чему сравнял счет в матче на тот момент, да и в третьем голе поучаствовал, хорошо поборолся и отдал предголевой пас на Канате)
Что касается Берга, то Маркус тоже проводит отличный отрезок в сезоне, токже забивал важные мячи в последних матчах РПЛ, забил важный мяч в ЛЧ. Играет так как и должен играть ЦФ !