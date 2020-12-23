РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря

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сегодня, 11:43

Пресс-служба РПЛ назвала футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам декабря в РПЛ .

Среди номинантов оказались — «Зенит» (3 игры, 1 голов и 1 голевая передача), — «Химки» (3 игры, 3 голы, 1 голевая передача), — «Зенит» (3 игры, 3 голевые передачи), — «Сочи» (3 игры, 3 сухих матча), — «Краснодар» (2 игры, 3 гола).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.

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📊 В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/5WYUIHG33M — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020