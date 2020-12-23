Семак и Мусаев сразятся за титул лучшего тренера РПЛ в декабре

Пять тренеров команд РПЛ претендуют на звание лучшего по итогам декабря.
Среди номинантов оказались Сергей Семак — «Зенит» (9 очков в 3-х матчах, 1-е место), Владимир Федотов — «Сочи» (9 очков в 3-х матчах, 4-е место), Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков в 3-х матчах, 7-е место), Игорь Черевченко — «Химки» (7 очков в 3-х матчах, 11-е место), Александр Хацкевич — «Ротор» (6 очков в 3-х матчах, 13-е место).
Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.
🙌 Выбираем лучшего тренера месяца. Отдайте свой голос за лучшего в #ТинькоффРПЛ в декабре в нашей группе ВК https://t.co/9Ub8yiA8eD— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020
📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/zTprYEer7J
РПЛ сегодня назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря.
А мы еще чего-то ждём от наших клубов в Европе ))))
Сытые, ленивые, ни к чему не стремящиеся...
А мы еще чего-то ждём от наших клубов в Европе ))))
Сытые, ленивые, ни к чему не стремящиеся...
Однозначно, Мусаев лучший в декабре.
Однозначно, Мусаев лучший в декабре.
Еще недавно от них плевались в ЛЧ, а сейчас снова рукоплещат.
Еще недавно от них плевались в ЛЧ, а сейчас снова рукоплещат.
Если судьи помогают его команде.
Ошибки в пользу «Зенита»
1-й тур. «Ротор» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Алексей Матюнин.
«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение «вне игры» – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR?»
Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин»
2-й тур. «Ростов» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Павел Кукуян.
«Пенальти в ворота «Ростова». По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам».
«Спартак» должен был перебить пенальти, а «Зенит» — не бить вообще. Судейство 2-го тура
4-й тур. «Зенит» — «Тамбов» — 4:1. Главный судья: Игорь Панин.
«Гол Ерохина на 68-й минуте стоило отменить, так как Дзюба находился в офсайде. Выпрыгивая вверх, он вмешивался в игру, вводя в заблуждение вратаря, который реагировал сначала на него, а только потом на Ерохина. Но на матче не было VAR, если бы они увидели этот момент, то должны были бы вмешаться».
«Уфа» зря наезжает на судей, а «Зенит» снова забил не по правилам». Ни тура без скандалов!
8-й тур. «Урал» – «Зенит» — 1:1. Главный судья: Сергей Карасёв.
«Самый резонансный эпизод – засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала». По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать, пошёл мяч или нет.
Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд».
18-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Главный судья: Сергей Иванов.
«На 32-й минуте Сантос пытался прострелить на Дзюбу, сзади Паршивлюк его догнал, и Сантос упал. VAR пригласил Иванова просмотреть эпизод на наличие пенальти. Тут двоякая ситуация: сначала у Паршивлюка нога попала в землю, а потом уже в ахилл, после чего он её одёрнул. Формально это нарушение правил, но это не такое нарушение, когда игрок прыгает с двух ног, особой агрессии у Паршивлюка не было. По букве закона Иванов прав, но я бы такой пенальти не поставил. Дзюба и Сантос ничего не поняли даже: «Что вы смотрите там»? Нужно было больше агрессии, чтобы оценивать безрассудные действия. По видео все скажут, что это 11-метровый удар. По футбольным понятиям – нет».
Если судьи помогают его команде.
Ошибки в пользу «Зенита»
1-й тур. «Ротор» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Алексей Матюнин.
«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение «вне игры» – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR?»
Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин»
2-й тур. «Ростов» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Павел Кукуян.
«Пенальти в ворота «Ростова». По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам».
«Спартак» должен был перебить пенальти, а «Зенит» — не бить вообще. Судейство 2-го тура
4-й тур. «Зенит» — «Тамбов» — 4:1. Главный судья: Игорь Панин.
«Гол Ерохина на 68-й минуте стоило отменить, так как Дзюба находился в офсайде. Выпрыгивая вверх, он вмешивался в игру, вводя в заблуждение вратаря, который реагировал сначала на него, а только потом на Ерохина. Но на матче не было VAR, если бы они увидели этот момент, то должны были бы вмешаться».
«Уфа» зря наезжает на судей, а «Зенит» снова забил не по правилам». Ни тура без скандалов!
8-й тур. «Урал» – «Зенит» — 1:1. Главный судья: Сергей Карасёв.
«Самый резонансный эпизод – засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала». По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать, пошёл мяч или нет.
Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд».
18-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Главный судья: Сергей Иванов.
«На 32-й минуте Сантос пытался прострелить на Дзюбу, сзади Паршивлюк его догнал, и Сантос упал. VAR пригласил Иванова просмотреть эпизод на наличие пенальти. Тут двоякая ситуация: сначала у Паршивлюка нога попала в землю, а потом уже в ахилл, после чего он её одёрнул. Формально это нарушение правил, но это не такое нарушение, когда игрок прыгает с двух ног, особой агрессии у Паршивлюка не было. По букве закона Иванов прав, но я бы такой пенальти не поставил. Дзюба и Сантос ничего не поняли даже: «Что вы смотрите там»? Нужно было больше агрессии, чтобы оценивать безрассудные действия. По видео все скажут, что это 11-метровый удар. По футбольным понятиям – нет».