Семак и Мусаев сразятся за титул лучшего тренера РПЛ в декабре

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сегодня, 10:55

Пять тренеров команд РПЛ претендуют на звание лучшего по итогам декабря.

Среди номинантов оказались — «Зенит» (9 очков в 3-х матчах, 1-е место), — «Сочи» (9 очков в 3-х матчах, 4-е место), — «Краснодар» (9 очков в 3-х матчах, 7-е место), — «Химки» (7 очков в 3-х матчах, 11-е место), — «Ротор» (6 очков в 3-х матчах, 13-е место).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.

🙌 Выбираем лучшего тренера месяца. Отдайте свой голос за лучшего в #ТинькоффРПЛ в декабре в нашей группе ВК https://t.co/9Ub8yiA8eD



📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/zTprYEer7J — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020