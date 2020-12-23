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Семак и Мусаев сразятся за титул лучшего тренера РПЛ в декабре

сегодня, 10:55

Пять тренеров команд РПЛ претендуют на звание лучшего по итогам декабря.

Среди номинантов оказались Сергей Семак — «Зенит» (9 очков в 3-х матчах, 1-е место), Владимир Федотов — «Сочи» (9 очков в 3-х матчах, 4-е место), Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков в 3-х матчах, 7-е место), Игорь Черевченко — «Химки» (7 очков в 3-х матчах, 11-е место), Александр Хацкевич — «Ротор» (6 очков в 3-х матчах, 13-е место).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков.

РПЛ сегодня назвала претендентов на награду лучшему игроку декабря.

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Все комментарии
За наших
За наших
сегодня в 13:54
Номинация - лучший тренер ,претендуют тренеры,которые провалили евросезон в чистую.. да уж.. уровень нашего футбола на высоте)))
makkie
makkie ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 13:43
Привет, Майк!

А мы еще чего-то ждём от наших клубов в Европе ))))
Сытые, ленивые, ни к чему не стремящиеся...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:37
обнищал наш футбол если лучшие тренеры и оба физрука
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:07
Черевченко однозначно!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:40
Семак и Федотов обыгрывали в декабре слабые команды, которые без судейской поддержки не способны по воротам пробить.
Однозначно, Мусаев лучший в декабре.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:32
Тут либо Федотов, либо Черевченко.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:23
Оба еще слабоваты.
Я на стреме
Я на стреме ответ Alhunah (раскрыть)
сегодня в 12:17
Кутепова на дриблинг натаскивает. "ждите выхода во втором сезоне"
Roger Young
Roger Young ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:15
Привет, Макс. Печально, но других тренеров в России нет.
makkie
makkie
сегодня в 11:58
Ожесточённая битва физруков)
Еще недавно от них плевались в ЛЧ, а сейчас снова рукоплещат.
scarp
scarp
сегодня в 11:42
Федотов лучший в РПЛ.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:37
Только Мусаев однозначно!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:34
Как можно рассматривать Семака в качестве лучше тренера....
Если судьи помогают его команде.
Ошибки в пользу «Зенита»
1-й тур. «Ротор» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Алексей Матюнин.
«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение «вне игры» – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR?»
Ещё и Дзюба забил не по правилам! От судей пострадали не только «Спартак» и «Рубин»

2-й тур. «Ростов» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Павел Кукуян.

«Пенальти в ворота «Ростова». По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам».

«Спартак» должен был перебить пенальти, а «Зенит» — не бить вообще. Судейство 2-го тура

4-й тур. «Зенит» — «Тамбов» — 4:1. Главный судья: Игорь Панин.

«Гол Ерохина на 68-й минуте стоило отменить, так как Дзюба находился в офсайде. Выпрыгивая вверх, он вмешивался в игру, вводя в заблуждение вратаря, который реагировал сначала на него, а только потом на Ерохина. Но на матче не было VAR, если бы они увидели этот момент, то должны были бы вмешаться».

«Уфа» зря наезжает на судей, а «Зенит» снова забил не по правилам». Ни тура без скандалов!

8-й тур. «Урал» – «Зенит» — 1:1. Главный судья: Сергей Карасёв.

«Самый резонансный эпизод – засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала». По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать, пошёл мяч или нет.

Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд».

18-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Главный судья: Сергей Иванов.

«На 32-й минуте Сантос пытался прострелить на Дзюбу, сзади Паршивлюк его догнал, и Сантос упал. VAR пригласил Иванова просмотреть эпизод на наличие пенальти. Тут двоякая ситуация: сначала у Паршивлюка нога попала в землю, а потом уже в ахилл, после чего он её одёрнул. Формально это нарушение правил, но это не такое нарушение, когда игрок прыгает с двух ног, особой агрессии у Паршивлюка не было. По букве закона Иванов прав, но я бы такой пенальти не поставил. Дзюба и Сантос ничего не поняли даже: «Что вы смотрите там»? Нужно было больше агрессии, чтобы оценивать безрассудные действия. По видео все скажут, что это 11-метровый удар. По футбольным понятиям – нет».
Alhunah
Alhunah
сегодня в 11:31
а где Детеско?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:29
На лучшего тренера просто декабря поставил бы Мусаева (единственный проход в евровесну). На лучшего тренера декабря турнира с сомнительной репутацией и уровнем - Черевченко. "Зениту" тренер для побед в чемпионате России скорее всего вообще не нужен, так чтобы на бровке кто-нибудь неплохо выглядел и замены делал. Так что Семак пусть идет пьет чай из престижных чашек.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:28
черевченко заслужил. остальных в топку))))
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 11:24, ред.
Тедеска лучший, однозначно, 3 скандала в трех матчах.
mortid
mortid
сегодня в 11:24
Если на шпагах, то Мусаев проиграет. Семаку уроки даёт сам Каналья, а это не хухры-мухры.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:20
Мусаев в "победном месяце"(на фоне позора остальных в еврокубках)-я ещё понимаю,а в сезоне-это смешно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:18
Результаты Мусаева важнее.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:17
Считаю, что только поединок на ринге между Семаком и Мусаевым может определить лучшего) Даешь хороший мужской мордобой)
viv
viv
сегодня в 11:17
О каком сражении идёт речь? Мы все уже видели кто из них лучший в ЛЧ. А кто набрал всего одно очко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Достойные кандидаты, да и отбор прост...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:09
Вот и ответ на вопрос, что же такое наш чемпионат РФ, если из этих выбирают лучшего !!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:00
Черевченко однозначно лучший!
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