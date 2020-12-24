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Глава «Уфы» Мурзагулов: «Газизов – мощное усиление для любого клуба»

сегодня, 19:10

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.

Я говорил, что мы готовы подумать о возвращении Газизова в клуб. Мы встретились, я ему об этом сказал. Он попросил паузу до января. Далее встретимся и обсудим.

На какую позицию его рассматриваем? Это мощное усиление, причем для любого клуба, поэтому конкретное наименование неважно. Он в любом случае принесет пользу клубу, в котором будет работать.

Газизов работал на должности генерального директора в «Уфе» с 2012 года. Летом этого года он перешел в «Спартак» на аналогичную должность, в московском клубе Шамиль проработал 5 месяцев.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:59
Сборщик долгов.Вот и все усиление.
drug01
drug01
сегодня в 19:50
Надо смотреть что будет дальше!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:48
Такая моща у него , что сам не удержался...перемощил малеха , потерял равновесие и вылетел.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:33
Дали заработать, можно и обратно взять.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:28
Мощное усиление кроме Спартака.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:18
Надо напом его ставить ну или на ворота!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:15
Вояж Газизова в Москву можно считать успешным хотя бы с точки зрения увеличения материального благосостояния (до января уж точно можно передохнуть, даже не только 21 года). А уж по части приобретенного разнопланового опыта..... ничего подобного у него в жизни точно не было..
beefs
beefs
сегодня в 19:12
с какими глазами он будет возвращаться...
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