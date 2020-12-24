Глава «Уфы» Мурзагулов: «Газизов – мощное усиление для любого клуба»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.
Я говорил, что мы готовы подумать о возвращении Газизова в клуб. Мы встретились, я ему об этом сказал. Он попросил паузу до января. Далее встретимся и обсудим.
На какую позицию его рассматриваем? Это мощное усиление, причем для любого клуба, поэтому конкретное наименование неважно. Он в любом случае принесет пользу клубу, в котором будет работать.
Газизов работал на должности генерального директора в «Уфе» с 2012 года. Летом этого года он перешел в «Спартак» на аналогичную должность, в московском клубе Шамиль проработал 5 месяцев.