Тухель может возглавить «Барселону»

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сегодня, 12:15

будет уволен с должности главного тренера ПСЖ .

Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, некоторые кандидаты в президенты «Барселоны» хотят видеть немецкого специалиста новым наставником клуба. Выборы президента каталонской команды состоятся 24 января, что может повлечь за собой изменения на тренерском мостике «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».