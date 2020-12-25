Тухель может возглавить «Барселону»

Томас Тухель будет уволен с должности главного тренера ПСЖ.
Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, некоторые кандидаты в президенты «Барселоны» хотят видеть немецкого специалиста новым наставником клуба. Выборы президента каталонской команды состоятся 24 января, что может повлечь за собой изменения на тренерском мостике «сине-гранатовых».
Ранее стало известно, что Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».
P. S. Я бы кстати не сказал что Куман безнадежный тренер - если приводить наставников, давать им полгода, и уволнять за то что они "ничего не показали" - то кризис "сине-гранатовых" затянется на долгие годы. Но то что Куман не такой конфликтный как Тухель это точно. В клубе сперва держались за Вальверде каждый год вылетавшего с разгромом из ЛЧ, зато теперь решили раз в полгода менять наставников =))
P. S. Я бы кстати не сказал что Куман безнадежный тренер - если приводить наставников, давать им полгода, и уволнять за то что они "ничего не показали" - то кризис "сине-гранатовых" затянется на долгие годы. Но то что Куман не такой конфликтный как Тухель это точно. В клубе сперва держались за Вальверде каждый год вылетавшего с разгромом из ЛЧ, зато теперь решили раз в полгода менять наставников =))