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Тухель может возглавить «Барселону»

сегодня, 12:15

Томас Тухель будет уволен с должности главного тренера ПСЖ.

Как сообщает источник со ссылкой на Sky Sports, некоторые кандидаты в президенты «Барселоны» хотят видеть немецкого специалиста новым наставником клуба. Выборы президента каталонской команды состоятся 24 января, что может повлечь за собой изменения на тренерском мостике «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».

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shlifen
shlifen
сегодня в 13:15
На самом деле Тухель отличный тренер, но у него есть очень большой недостаток - спустя сезон-два он начинает скандалить с руководством клуба... Так было и в Боруссии и в ПСЖ. Тобишь работу он обычно теряет не "по спортивным принципам", а скорее "по личностным". Сиожет ли он привить команде современный футбол и тактическую гибкость?? Без сомнений. Выгонят ли его через два сезона потому что он всё время чем-то не доволен (состав, трансферы, база, коммуникация с начальством)?? С вероятностью 99% =) Также нужно понимать что многие фаны Барсы мечтают видеть Хави на посту главного тренера, однако если подумать логически, вообще не понятно способен ли Хави тренировать на высочайшем уровне. А хотят ли фаны Барсы чтобы Хави "тренировался и набивал шишки" за счёт их любимого клуба (как сейчас делает Пирло) в ситуации когда нужно срочно всё улучшать?? Это вопрос серьёзный... С учётом проблем в Барселоне почти на всех уровнях, я бы даже рассмотрел на их месте кандидатуру Рангника как "строителя системы" и хорошего тренера при этом...

P. S. Я бы кстати не сказал что Куман безнадежный тренер - если приводить наставников, давать им полгода, и уволнять за то что они "ничего не показали" - то кризис "сине-гранатовых" затянется на долгие годы. Но то что Куман не такой конфликтный как Тухель это точно. В клубе сперва держались за Вальверде каждый год вылетавшего с разгромом из ЛЧ, зато теперь решили раз в полгода менять наставников =))
drug01
drug01
сегодня в 13:08
Уж очень много предложений
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:36
Тухель конечно выглядит повнушительней и солидней, чем Куман. Но все-таки надо сдержать слово и дать попытку Куману сойтись с ПСЖ в Лиге Чемпионов, а уж в случае поражения в этом противостоянии менять его с солидным основанием данного решения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:18
Всё таки Месси выдавил из Барсы и директора, и Кумана...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:16
Пойдет Барселону разваливать.
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