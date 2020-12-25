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Адвокат Данченкова: «Год и 10 месяцев для Широкова – это много»

сегодня, 13:17

Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал промежуточные итоги по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Прокурор попросил год и 10 месяцев ограничения свободы – это много. Я не думал, что он так скажет. Являться дважды в месяц в полицию, не уезжать с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях. Это серьёзная вещь. Нужно поблагодарить Данченкова, что он стал примером, надеюсь, что такое больше не повторится. Прокурору честь и хвала.

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beefs
beefs
сегодня в 14:20
дазравствует наш самый честный и гуманный суд...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:16
Утырка пытаются оправдать, пусть получит что заслужил, теперь точно будет дома сидеть епт
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Нужно было и прокурору ручку позолотить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:55
Ждем окончательного вердикта.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:32
Не важно сколько запросил важно сколько дадут.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:28
Эхххх...а судьи кто????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:20
Да и 500 тысяч тоже...
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