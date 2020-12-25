Адвокат Данченкова: «Год и 10 месяцев для Широкова – это много»

Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал промежуточные итоги по делу бывшего полузащитника сборной России .

Прокурор попросил год и 10 месяцев ограничения свободы – это много. Я не думал, что он так скажет. Являться дважды в месяц в полицию, не уезжать с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях. Это серьёзная вещь. Нужно поблагодарить Данченкова, что он стал примером, надеюсь, что такое больше не повторится. Прокурору честь и хвала.