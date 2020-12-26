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Слуцкий оштрафовал Игнатьева на 1 т долларов за пиво на сборе в 2009 году

сегодня, 21:47

Экс-игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин вспомнил, как тренер Леонид Слуцкий в 2009 году оштрафовал защитника Владислава Игнатьева, который ныне выступает за «Локомотив».

Игнатьев пришел в «Крылья Советов» из КАМАЗа. Это было смешно. Мы едем на сборы. И Влад – такой просто пацан из первой лиги: тра-та-та. После тренировки пошли в СПА и бассейн. Сборы были в Австрии, по-моему. Влад накинул халатик. Все сели – по бокалу пива. И Влад – тоже. И Слуцкий идет. И он видит чувака, который только приехал в команду из первой лиги и уже с пивасом сидит. И он ему как дал! По-моему, на 1 000 долларов его оштрафовал. Говорит: «Самое твое дорогое пиво будет за всю жизнь».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:16
Допить хоть дал?!
beefs
beefs
сегодня в 22:08
это очень поучительный урок...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:54
Есть пиво за 1800 долларов за бутылку из антарктического льда - ограниченная партия, так что Игнатьеву еще есть куда стремиться.
mangox23
mangox23
сегодня в 21:48
Вот это урок !
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