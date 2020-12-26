Слуцкий оштрафовал Игнатьева на 1 т долларов за пиво на сборе в 2009 году

Экс-игрок «Крыльев Советов» вспомнил, как тренер в 2009 году оштрафовал защитника , который ныне выступает за «Локомотив».

Игнатьев пришел в «Крылья Советов» из КАМАЗа. Это было смешно. Мы едем на сборы. И Влад – такой просто пацан из первой лиги: тра-та-та. После тренировки пошли в СПА и бассейн. Сборы были в Австрии, по-моему. Влад накинул халатик. Все сели – по бокалу пива. И Влад – тоже. И Слуцкий идет. И он видит чувака, который только приехал в команду из первой лиги и уже с пивасом сидит. И он ему как дал! По-моему, на 1 000 долларов его оштрафовал. Говорит: «Самое твое дорогое пиво будет за всю жизнь».