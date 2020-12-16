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«Изи катка!» «Зенит» отреагировал на победу над «Спартаком»

16 декабря 2020, 22:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу питерского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1), опубликовав видео, на котором красная перчатка разрывается после выстрела, а за кадром звучит голос нападающего московского клуба Александра Кокорина.

Изи катка!

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 11:20
Изи катка, блин... Давно ли была катка от Брюгге... Клоуны)
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 11:20
Вчера Карасев тоже "не заметил" откровенное нарушение на Малкольме у самой линии штрафной площади. Судил бы по правилам - Зенит бы пробивал очень опасный штрафной. И таких "ошибок" в пользу Спартака за сезон накопилось изрядно
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Куплет (раскрыть)
вчера в 11:17
А что, надо плакать?
Да, обыграли Спартак. Обыграли с огромным преимуществом.
И любого нормального болельщика Зенита это радует.
А ссылки на Лигу чемпионов смотрятся смешно. Спартак в еврокубках последние годы хуже Зенита играет
шацк
шацк
вчера в 09:16
Зениту пора заканчивать со всеми видео... задроты теперь вообще молчать должны!
Куплет
Куплет
вчера в 09:03
Изи катка была в Лиге Чемпионов. Вот там зенит показал свое истенное лицо. Ну обыграли мертвый Спартак, щастья полные штаны. А че Брюге, Лацво и Борусию никак
FROBI
FROBI
вчера в 08:55
В это время в Брюгге записывали ролик с голосом Дзюбы ))
13 RUS
13 RUS
вчера в 08:35
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 06:49, ред.
    Да, это победа. Газизов со своей перчаткой исчез. Кокорин полностью провалился. Тедеско объявил об уходе. Полная победа Зенита, стоит это признать. Думаю дальше Дюков переизберется на пост главы РФС, Зенит займет первое место и вновь отправится в Лигу чемпионов, где снова провалится. А дальше Газпром купит новых игроков, снова вложит больше всех денег, аж на два полноценных состава, и снова станет чемпионом, в пятый раз. И снова в Лигу Чемпионов. А мы к телевизору. Зенит полностью доминирует в РПЛ. На много-много лет вперед. Не будем кривить душой, если скажем, что Зенит - это воплощение сегодняшнего российского футбола во всех смыслах.
    sanek5700
    sanek5700
    вчера в 06:40
    ЛЧ: GG
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 01:23
    чет после великого Брюгге таких картинок не постили.
    ахахахаха. Быстро подлатали паруса)))
    vovan32
    vovan32
    вчера в 00:02
    Ну здесь вы радуетесь, а что толку то в Европе очередные лёгкие 3 очка для соперников
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ mangox13 (раскрыть)
    вчера в 00:01
    С каким ..... судейским корпусом?!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))Был один явный подсуд в пользу Спартака за 19 туров,когда дали пеналь на Соболеве в матче с Ротором!!!!!!!!!!!!!

    Команда ..... не может за неделю взять и разучиться играть а это всё случилось именно за неделю,когда Спартак сначало с Сочи встал половиной состава,после увольнения Газизова,а кога после матча с Сочи стало ясно что и Тедеско еще уходит.то встали все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Причем тут ..... судьи?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mangox13
    mangox13 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    16 декабря в 23:56
    Я же говорил что Газизова брали на контакты с судейским корпусом. Нет Газизова нет побед!
    Мessi 10
    Мessi 10
    16 декабря в 23:36
    Групповая стадия ЛЧ: «Изи катка!»
    viv
    viv
    16 декабря в 23:31, ред.
    После того как Федун сказал, что Зенит огребет в ЛЧ без своих судей. Любой вздох из Питера смотрится не к месту.
    berda2003
    berda2003
    16 декабря в 23:11
    игра мясокомбината в обороне - плоды успешной работы припадочного итало-немецкого гибрида...
    Риланд
    Риланд
    16 декабря в 23:10
    Дешевое тщеславие) как быстро забыт позор в Европе
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Grey33 (раскрыть)
    16 декабря в 22:48
    Леня уже всех достал своими фортелями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Теперь вот прогнулся под женошку свою!!!!!!!!!!!!!!!!Когда это ...... кончится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Grey33
    Grey33 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    16 декабря в 22:46
    Это проблемы Спартака, Меня они не напрягают. Главное - победа закономерная и бесспорная. Сегодня у меня праздник.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Игорь Волков (раскрыть)
    16 декабря в 22:44
    Ну раз гол засчитали, значит руки не было, хотя не факт, вар не проверял же :)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Raulvbg (раскрыть)
    16 декабря в 22:44
    По игре-конечно да!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Но тут причины совсем другие!!!!!!!!!!!!!

    Это связано с увольнением Газизова

    Тедеско отказался продлевать контракт(совсем новая новость) ,значит команда знала это до матча!!!!!!!!!!!!!!!

    Такая игра обьясняется лишь одним-это тупо байкот Зареме и Лёне за Газизова и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!
    Charismatic
    Charismatic ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    16 декабря в 22:43
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Grey33 (раскрыть)
      16 декабря в 22:41, ред.
      Не,ну так стоять я просто это не могу обьяснить!!!!!!!!!Ладно бы стояли хотя бы пол команды,но что бы ..... все-это я вижу впервые!!!!!!!!!!!!!!!!Даже Зенит с Боруссией так не играл,там хоть как то пытались выходить в атаку,не получалось но попытки были!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А тут просто стояли и ничего ни делали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



      Кстати я теперь понял почему Тедеско сегодня был таким спокойным!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только что Тедеско сказал,что контракт продлевать не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Значит команда это знала зараннее и это скорей байкот Зареме и Лене был в этом матче-это единственный вариант обьяснения того,почему команда просто стояла и даже не пыталась атаковать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Похоже Зарема вслед за Газизовым слила и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      BDA81
      BDA81 ответ ошалевший (раскрыть)
      16 декабря в 22:39
      Они хоть лавочники и играли в АПЛ, а кто ещё может в РПЛ похвастаться тем что в АПЛ хоть минутку на лавочке посидел?!))))))))) Или ты за всех всё решишь и зделаешь чемпионом кого угодно?!))) согласись дурость сказал)) и сам не понял как дураком стал))
      Raulvbg
      Raulvbg
      16 декабря в 22:38
        Grey33
        Grey33 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        16 декабря в 22:37
        Пожалуй, соглашусь. В матче первого круга это были равные соперники. Что-то сломалось с уходом Газизова.
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        16 декабря в 22:37
        Ущербные кулаками не машут. Они совершают движения ртом.Только не переусердствуй.
        vm777
        vm777 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        16 декабря в 22:36
        То что сегодня стояли и не играли было заметно, сплошное бей беги. Но с Сочи такого не было. Играли там не очень, но не хуже сочинцев как минимум.
        Егор Чуркин
        Егор Чуркин
        16 декабря в 22:35
        После просмотра матча сложилось впечатление, что играют команды разного уровня, напомнило матч кубка России, между топовой командой и представителем региональной лиги, мне стыдно за Спартак, а еще больше стыдно за весь Российский футбол. Зенит, не одержав ни одной победы в еврокубках уничтожает Спартак. Так можно оценить уровень всего Российского футбола, если это можно было назвать футболом, в исполнении игроков Спартака....
        vm777
        vm777 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        16 декабря в 22:34
        Ларрсон и Понсе выдохлись, прошли пик формы на этом отрезке. Заменить их некем, а тащить непрерывно они еще не способны. Еще в том году их многие дном считали, а сейчас они тащат, могут расти еще. Но нужны игроки для ротации, чтобы избегать таких провалов. Вот как Соболев сломался всё усложнилось. Ладно бы вместо Кокорина был футболист.
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