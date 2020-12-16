«Изи катка!» «Зенит» отреагировал на победу над «Спартаком»

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16 декабря 2020, 22:05

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу питерского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1), опубликовав видео, на котором красная перчатка разрывается после выстрела, а за кадром звучит голос нападающего московского клуба .