«Изи катка!» «Зенит» отреагировал на победу над «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на победу питерского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1), опубликовав видео, на котором красная перчатка разрывается после выстрела, а за кадром звучит голос нападающего московского клуба Александра Кокорина.
Изи катка!
Изи катка! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/8I9BYxIVYA— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 16, 2020
Да, обыграли Спартак. Обыграли с огромным преимуществом.
И любого нормального болельщика Зенита это радует.
А ссылки на Лигу чемпионов смотрятся смешно. Спартак в еврокубках последние годы хуже Зенита играет
Да, обыграли Спартак. Обыграли с огромным преимуществом.
И любого нормального болельщика Зенита это радует.
А ссылки на Лигу чемпионов смотрятся смешно. Спартак в еврокубках последние годы хуже Зенита играет
ахахахаха. Быстро подлатали паруса)))
ахахахаха. Быстро подлатали паруса)))
Команда ..... не может за неделю взять и разучиться играть а это всё случилось именно за неделю,когда Спартак сначало с Сочи встал половиной состава,после увольнения Газизова,а кога после матча с Сочи стало ясно что и Тедеско еще уходит.то встали все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Причем тут ..... судьи?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Команда ..... не может за неделю взять и разучиться играть а это всё случилось именно за неделю,когда Спартак сначало с Сочи встал половиной состава,после увольнения Газизова,а кога после матча с Сочи стало ясно что и Тедеско еще уходит.то встали все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Причем тут ..... судьи?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но тут причины совсем другие!!!!!!!!!!!!!
Это связано с увольнением Газизова
Тедеско отказался продлевать контракт(совсем новая новость) ,значит команда знала это до матча!!!!!!!!!!!!!!!
Такая игра обьясняется лишь одним-это тупо байкот Зареме и Лёне за Газизова и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!
Но тут причины совсем другие!!!!!!!!!!!!!
Это связано с увольнением Газизова
Тедеско отказался продлевать контракт(совсем новая новость) ,значит команда знала это до матча!!!!!!!!!!!!!!!
Такая игра обьясняется лишь одним-это тупо байкот Зареме и Лёне за Газизова и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати я теперь понял почему Тедеско сегодня был таким спокойным!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только что Тедеско сказал,что контракт продлевать не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Значит команда это знала зараннее и это скорей байкот Зареме и Лене был в этом матче-это единственный вариант обьяснения того,почему команда просто стояла и даже не пыталась атаковать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Похоже Зарема вслед за Газизовым слила и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати я теперь понял почему Тедеско сегодня был таким спокойным!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только что Тедеско сказал,что контракт продлевать не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Значит команда это знала зараннее и это скорей байкот Зареме и Лене был в этом матче-это единственный вариант обьяснения того,почему команда просто стояла и даже не пыталась атаковать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Похоже Зарема вслед за Газизовым слила и Тедеско!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну как и предполагалось , середнячка спокойно прошли.
Ну как и предполагалось , середнячка спокойно прошли.