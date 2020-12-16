В Англии отреагировали на троллинг «Спартака» в адрес фаната «Арсенала»

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16 декабря 2020, 15:54

Недавно пресс-служба «Спартака» ответила болельщику, почему стоит болеть за московский клуб, а не за лондонский «Арсенал».

Давай посмотрим. Во-первых, мы боремся за чемпионство, а не за выживание. Во-вторых, наши форварды забивают только в ворота соперников. В-третьих, Москва – красная. Не можем сказать это о Лондоне 💁‍♂️.

Известный английский портал caughtoffside отреагировал на эту шутку, назвав её «восхитительной». Напомним, что недавно «Бернли» обыграл «Арсенал» благодаря автоголу Пьера-Эмерика Обамеянга.