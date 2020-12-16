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В Англии отреагировали на троллинг «Спартака» в адрес фаната «Арсенала»

16 декабря 2020, 15:54

Недавно пресс-служба «Спартака» ответила болельщику, почему стоит болеть за московский клуб, а не за лондонский «Арсенал».

Давай посмотрим. Во-первых, мы боремся за чемпионство, а не за выживание. Во-вторых, наши форварды забивают только в ворота соперников. В-третьих, Москва – красная. Не можем сказать это о Лондоне 💁‍♂️.

Известный английский портал caughtoffside отреагировал на эту шутку, назвав её «восхитительной». Напомним, что недавно «Бернли» обыграл «Арсенал» благодаря автоголу Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 декабря в 18:54
Как бы Арсенал их на дуэль не вызвал, тогда сразу не до смеха будет.
Baggio R.
Baggio R. ответ an-525 (раскрыть)
16 декабря в 18:51
В чем молодцы? В том, что сами себе забивают?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mangox22 (раскрыть)
16 декабря в 18:04
Не чем канонирам нам ответить((
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 17:59
Не красиво с нашей строны, опустились до шуток медведева
mangox22
mangox22
16 декабря в 16:29
Арсенал ответил : Ливерпуль Спартак -7-0 - можем повторить))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 декабря в 16:21
Арсенал хотя бы в Европе играет
an-525
an-525
16 декабря в 16:13
Молодцы, Арсенал!
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 16:13
Как бы все боком не вышло)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 16:09
Совсем затролили Тулу
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