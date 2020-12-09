«Тамбов» подколол «Спартак» на тему отставки Газизова с поста гендиректора

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сегодня, 11:12

Пресс-служба «Тамбова» указала на схожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.

Цорна отправили в отставку 7 июля, через три дня после матча «Спартак» – «Тамбов» (2:3). Газизов также покинул московский клуб после матча красно-белых с тамбовчанами (5:1).

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в сообщении «Тамбова» в твиттере.