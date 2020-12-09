«Тамбов» подколол «Спартак» на тему отставки Газизова с поста гендиректора

Пресс-служба «Тамбова» указала на схожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.
Цорна отправили в отставку 7 июля, через три дня после матча «Спартак» – «Тамбов» (2:3). Газизов также покинул московский клуб после матча красно-белых с тамбовчанами (5:1).
«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в сообщении «Тамбова» в твиттере.
@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020
Ну просто нет в России именно в футболе таких спорт.директоров, кому можно такую неустойку давать. Это глупость, это бред. Любой на эту должность и без неустойки прыгнет, з.п. явно хорошая. Нет у нас таких менеджеров, нет такого развития футбола в целом. Федун же тоже не дурак, вот так выкидывать деньги.
Ну и всё же, иметь 100% акций (а 100 ли у него???) и быть полным владельцем клуба - разные вещи. Не он же его создал этот клуб?
П.С. я погуглил, у Федуна 32,7 % акций Спартака. Вот паззл и сошелся. Это не воровство у самого себя, это воровство у "Спартака", а это разные вещи.
Поверь мне, ты об этом Газизове больше никогда не услышишь.
Если ты купил шоколадку, то она твоя. А если ты купил 33% акций на шоколадку, то уже будешь думать, как съесть больше, чем одну треть.
Ну просто нет в России именно в футболе таких спорт.директоров, кому можно такую неустойку давать. Это глупость, это бред. Любой на эту должность и без неустойки прыгнет, з.п. явно хорошая. Нет у нас таких менеджеров, нет такого развития футбола в целом. Федун же тоже не дурак, вот так выкидывать деньги.
Ну и всё же, иметь 100% акций (а 100 ли у него???) и быть полным владельцем клуба - разные вещи. Не он же его создал этот клуб?
П.С. я погуглил, у Федуна 32,7 % акций Спартака. Вот паззл и сошелся. Это не воровство у самого себя, это воровство у "Спартака", а это разные вещи.
Поверь мне, ты об этом Газизове больше никогда не услышишь.
Если ты купил шоколадку, то она твоя. А если ты купил 33% акций на шоколадку, то уже будешь думать, как съесть больше, чем одну треть.
Тамбову же пожелаю сыграть вничью в следующий раз, кто знает, может быть именно этот результат не отправит в отставку следующего гендира Спартака. А Спартаку пожелаю обходить стороной Тамбов - после него-то все ваши беды и начинаются, ведь дело конечно же не в руководстве вашей команды)
Тамбову же пожелаю сыграть вничью в следующий раз, кто знает, может быть именно этот результат не отправит в отставку следующего гендира Спартака. А Спартаку пожелаю обходить стороной Тамбов - после него-то все ваши беды и начинаются, ведь дело конечно же не в руководстве вашей команды)
надо посмотреть что было в эти дни, может солнечная активность, может Сатурн приблизился к Юпитеру... надо же понять, при каких обстоятельствах у Федуна кукушку сносит.
надо посмотреть что было в эти дни, может солнечная активность, может Сатурн приблизился к Юпитеру... надо же понять, при каких обстоятельствах у Федуна кукушку сносит.