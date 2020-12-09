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«Тамбов» подколол «Спартак» на тему отставки Газизова с поста гендиректора

сегодня, 11:12

Пресс-служба «Тамбова» указала на схожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.

Цорна отправили в отставку 7 июля, через три дня после матча «Спартак» – «Тамбов» (2:3). Газизов также покинул московский клуб после матча красно-белых с тамбовчанами (5:1).

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в сообщении «Тамбова» в твиттере.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:48
Ну я об этом и говорю, что такой никто как Газизов не может иметь такие отступные. Тут на лицо вывод денег и их распил. А вот кто попилил, это уже точно не сказать. Но Газизову явно столько не достанется.
протон1
протон1
сегодня в 19:44
человек может купить яхьты. он богат чем мы. бентли дома. бизнес. и все такое
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 19:00
Немного не так. Федун этот клуб не создал, он его купил. 33% акций Федуна, а остальные у Алекперова и других доверенных лиц, так что у Федуна блокирующий пакет. И, наконец, самое главное. Я сильно сомневаюсь в подлинности этой цифры ( 400 млн руб). В наше время все возможно, но я не думаю, что Газизов с его провинциальным интеллектом способен развести Федуна. Скорее всего два фактора сработали.1. Зарема подсуетилась , ей невыгодно иметь сильного человека в команде Федуна. 2. Реальная сумма отступных была значительно меньше. А с другой стороны все это смешно!!!
Red blu
Red blu
сегодня в 18:43
Тамбов красавцы, с чувством юмора все отлично.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:36
Классно подкололи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:33
Мы можем всего не знать. Как и то, что этот Газизов может быть в сговоре не с Федуном, а с каким-нибудь его замом. Тогда точно есть смысл подобных действий.
Ну просто нет в России именно в футболе таких спорт.директоров, кому можно такую неустойку давать. Это глупость, это бред. Любой на эту должность и без неустойки прыгнет, з.п. явно хорошая. Нет у нас таких менеджеров, нет такого развития футбола в целом. Федун же тоже не дурак, вот так выкидывать деньги.

Ну и всё же, иметь 100% акций (а 100 ли у него???) и быть полным владельцем клуба - разные вещи. Не он же его создал этот клуб?

П.С. я погуглил, у Федуна 32,7 % акций Спартака. Вот паззл и сошелся. Это не воровство у самого себя, это воровство у "Спартака", а это разные вещи.
Поверь мне, ты об этом Газизове больше никогда не услышишь.

Если ты купил шоколадку, то она твоя. А если ты купил 33% акций на шоколадку, то уже будешь думать, как съесть больше, чем одну треть.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:30
следующий гендир нервно ждет след дом. матч с Тамбовом )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:06
Ты забываешь главное, он хозяин клуба. Зачем ему уводить от самого себя? Это тоже самое, что у меня магазин, а я буду из кассы деньги забирать. Зачем? Федун содержит Спартак полностью на свои, как и Галицкий быков и Ротенберг Сочи. Остальные доят государство в разной степени.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:56
Любой богатый человек бывает крайне жадным. Может налогов избежать, может вывести деньги из пользования клуба на свой личный счёт. Ведь наверняка есть совет директоров и т.д.
Ruslan7797
Ruslan7797
сегодня в 17:47
А что остается Тамбову больше делать ,только так подколоть, лучше на поле смеялись бы
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 17:46
Над бакланами не то что РПЛ,там даже чемпионат Конго смеётся, имея такие деньги ,вылетать
edubokom
edubokom
сегодня в 17:38
Зачетно. Молодцы, не унывают.
альсато
альсато
сегодня в 17:13
Если люди улыбаются-значит у них все замечательно!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 16:36
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 16:33
    Над всем деревянным рфпл все смеются
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 16:19
      Kosmos58
      Kosmos58
      сегодня в 15:26
      Такие деньги "ходят"!.. А дети болеют, пенсионеры недоедают, тарифы растут ... Люди, куда мы катимся и к чему придём?!.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 15:24
      "Тамбову" нужно о пердиве думать.
      RomM84
      RomM84
      сегодня в 15:15
      Ха-ха!! Может просто заранее их убирать перед игрой с волками... Во избежание!)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 14:35
      Красавцы, подняли настроение
      Loko57
      Loko57
      сегодня в 13:43
      Юмористы...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      сегодня в 13:06
      А какой смысл Федуну перекладывать из кармана в карман. У него этих лимонов, как семечек. Не зря он в Forbs входит. Но ответ на вопрос Тамбова простой. В следующий раз надо вничью сыграть. Может после этого сам Федун уйдет?
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW
      сегодня в 12:55
      Реклама тамбова Зениту что они готовы как урал зарабатывать ради выживания
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      сегодня в 12:47, ред.
      Раздвинуться на пятерИк и потом ещё от этого тащиться - пытаться шутки шутить... Прям садо мазо какое то - по тамбовски))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 12:36
      Похоже Лучше бы Федун купил весь Тамбов , дешевле бы обошлось чем менять Директоров.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 12:35
      Смешно, да не очень. 400 млн рублей за неустойку... Почему мир так несправедлив? Если бы все финансы распределить более менее равномерно, то не было бы ни голода, ни войн, ни разрухи. Голода бы точное не было. Откуда такая сумма? Спартак что, Челси, МЮ или Реал с Барселоной? А этот Газизов кто такой? Моуриньо? Кто о нем вообще слышал? Почему такая неустойка заложена? А может это специально было сделано? И 200 лямов кэшбэком вернётся нужным людям?
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 12:15
      Болельщики Спартака, вы не обижайтесь, но это действительно прикольная шутка, мне лично понравилась.
      Тамбову же пожелаю сыграть вничью в следующий раз, кто знает, может быть именно этот результат не отправит в отставку следующего гендира Спартака. А Спартаку пожелаю обходить стороной Тамбов - после него-то все ваши беды и начинаются, ведь дело конечно же не в руководстве вашей команды)
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 12:12
      А я не знаю,зачем финансово бедствующему клубу содержать за немалые деньги всяких пишущих лицедеев.И не убеждайте меня в том,что это написал ,"по совместительству",дворник,подметающий офис нищего клуба,или тамбовский волк,ха-ха...
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 12:05
      А зачем клубу у которого нет средств для оплаты задолженности футболистам, пресс служба? Содержать подобный отдел, занимающейся изящными подколами других клубов, для более чем кризисного "Тамбова" попахивает нерентабельностью и выбором неверного направления. Пресс служба должна с отчаянием обреченного штурмовать руководство области, а уж "Спартак" без "Тамбова" есть кому подколоть. Так-то сам московский клуб с этим неплохо справляется.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 11:57
      такс, 7 июля 2020 и 8 декабря 2020
      надо посмотреть что было в эти дни, может солнечная активность, может Сатурн приблизился к Юпитеру... надо же понять, при каких обстоятельствах у Федуна кукушку сносит.
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