Кириченко: «Из тренеров в этом году выделил бы Черевченко»

Бывший футболист сборной России подвёл итоги года.

Какими событиями в нашем футболе запомнился уходящий год? Сложно, наверное, в нынешней ситуации говорить о футболе: самое основное событие — это пандемия, которая повлияла на все, само собой, и на спортивные соревнования. И пандемия продолжает влиять на них. Чемпионат Европы в этом году не состоялся, был перенесен на будущий.

Если говорить о выступлениях наших клубов в еврокубках, то вряд ли что-то там могло понравиться. Довольно сложно что-то выделить. Но хорошо, что мы смогли доиграть прошлый сезон в РПЛ . Позитивный момент и в том, что все-таки зрителей на стадион стали пускать. Понятно, что это ограниченное количество, но и это уже неплохо. Потому что футбол без зрителей смотрится странно.