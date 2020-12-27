Кириченко: «Из тренеров в этом году выделил бы Черевченко»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко подвёл итоги года.
Какими событиями в нашем футболе запомнился уходящий год? Сложно, наверное, в нынешней ситуации говорить о футболе: самое основное событие — это пандемия, которая повлияла на все, само собой, и на спортивные соревнования. И пандемия продолжает влиять на них. Чемпионат Европы в этом году не состоялся, был перенесен на будущий.
Если говорить о выступлениях наших клубов в еврокубках, то вряд ли что-то там могло понравиться. Довольно сложно что-то выделить. Но хорошо, что мы смогли доиграть прошлый сезон в РПЛ. Позитивный момент и в том, что все-таки зрителей на стадион стали пускать. Понятно, что это ограниченное количество, но и это уже неплохо. Потому что футбол без зрителей смотрится странно.
Кого бы выделил из наших футболистов в нынешнем году? Трудно сказать, сложно для кого-то из игроков этот год классным назвать. Тренеры? Ну, при всех проблемах, Сергей Семак и «Зенит» все-таки смогли к зимней паузе подойти, оторвавшись от ЦСКА на четыре очка, а от «Спартака» — на шесть. Для короткой весенней дистанции это не так уж и мало. Выделил бы, наверное, Игоря Черевченко. Он пришел в «Химки», когда там сложная ситуация была, а сейчас команда ближе к зоне еврокубков, чем к зоне вылета. На мой взгляд, отличная работа.