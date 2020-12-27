Рязанцев: «Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Жирков — феномен»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что возраст не является помехой в футболе. 34-летний хавбек был признан лучшим игроком ФНЛ по итогам ноября и декабря.
Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Это может говорить как о низком уровне молодежи, так и о том, что Нобоа молодец, выдает в таком возрасте чуть ли самый яркий сезон в карьере. А Месси? А Криштиану? Смотришь на португальца и не поймешь, сколько еще он сможет держать такой уровень. С 18 лет закладывает в себя мощнейший накопительный эффект. «Реал» продал его за сотню и подумал: «Бог с ним, скоро сдуется». А Роналду тянет на себе «Ювентус», поднял акции клуба чуть ли не в два раза, находится в сумасшедшей форме.
А 39-летний Ибрагимович? «Милан» идет на первом месте. Посмотрим, чем закончится январский матч против «Юве», швед пока травмирован, но он точно один из тех, на ком в команде все держится. 11 голов в 10 матчах! Вот она, роль личности.
Жирков в 37 лет провел за сборную три матча подряд. Через три дня на четвертый. Феномен! Блюдет себя, правильно питается, режимит. Такое достойно уважения.
Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что считает Рязанцева одним из умнейших футболистов.
Юрий уважаемый игрок, в скандалах не замечен, во всех клубах языком не молотил, в отличии от многих, но время неумолимо, пора подумать о смене. В Зените пусть хоть до 50ти играет, а сборной нужна свежая кровь.
Всем здоровья.
Юрий уважаемый игрок, в скандалах не замечен, во всех клубах языком не молотил, в отличии от многих, но время неумолимо, пора подумать о смене. В Зените пусть хоть до 50ти играет, а сборной нужна свежая кровь.
Всем здоровья.