Рязанцев: «Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Жирков — феномен»

Полузащитник «Торпедо» считает, что возраст не является помехой в футболе. 34-летний хавбек был признан лучшим игроком ФНЛ по итогам ноября и декабря.

Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ . Это может говорить как о низком уровне молодежи, так и о том, что Нобоа молодец, выдает в таком возрасте чуть ли самый яркий сезон в карьере. А Месси? А Криштиану? Смотришь на португальца и не поймешь, сколько еще он сможет держать такой уровень. С 18 лет закладывает в себя мощнейший накопительный эффект. «Реал» продал его за сотню и подумал: «Бог с ним, скоро сдуется». А Роналду тянет на себе «Ювентус», поднял акции клуба чуть ли не в два раза, находится в сумасшедшей форме.

А 39-летний Ибрагимович? «Милан» идет на первом месте. Посмотрим, чем закончится январский матч против «Юве», швед пока травмирован, но он точно один из тех, на ком в команде все держится. 11 голов в 10 матчах! Вот она, роль личности.

Жирков в 37 лет провел за сборную три матча подряд. Через три дня на четвертый. Феномен! Блюдет себя, правильно питается, режимит. Такое достойно уважения.