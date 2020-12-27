ГлавнаяНовости

Рязанцев: «Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Жирков — феномен»

сегодня, 18:01

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что возраст не является помехой в футболе. 34-летний хавбек был признан лучшим игроком ФНЛ по итогам ноября и декабря.

Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Это может говорить как о низком уровне молодежи, так и о том, что Нобоа молодец, выдает в таком возрасте чуть ли самый яркий сезон в карьере. А Месси? А Криштиану? Смотришь на португальца и не поймешь, сколько еще он сможет держать такой уровень. С 18 лет закладывает в себя мощнейший накопительный эффект. «Реал» продал его за сотню и подумал: «Бог с ним, скоро сдуется». А Роналду тянет на себе «Ювентус», поднял акции клуба чуть ли не в два раза, находится в сумасшедшей форме.

А 39-летний Ибрагимович? «Милан» идет на первом месте. Посмотрим, чем закончится январский матч против «Юве», швед пока травмирован, но он точно один из тех, на ком в команде все держится. 11 голов в 10 матчах! Вот она, роль личности.

Жирков в 37 лет провел за сборную три матча подряд. Через три дня на четвертый. Феномен! Блюдет себя, правильно питается, режимит. Такое достойно уважения.

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что считает Рязанцева одним из умнейших футболистов.

Все новости
Бышовец: «Джикия — лучший защитник РПЛ»
Сегодня, 20:03 Комментарии13
Сёмин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году
Сегодня, 19:33 Комментарии13
Лавров: «Не хочу никого обижать, но система „осень-весна“ — не для нас»
Сегодня, 13:24 Комментарии75
Сайманов: «У „Рубина“ есть возможность взять Кокорина, но он нам не нужен»
Сегодня, 10:28 Комментарии40
Дасаев: «Сафонов — лучший вратарь РПЛ в этом году»
Вчера, 22:27 Комментарии22
Сёмин: «Акинфеев — лучший вратарь РПЛ в этом году»
Вчера, 21:15 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:21, ред.
Думаю отправка Нобоа в Сочи главный прокол тренерского штаба и менеджмента Зенита!!!
протон1
протон1
сегодня в 18:57
прав на все сто
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:48
Это точно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:22
Нобоа - это действительно уникум. Не многие так в 35 играют. Ведь его хватает на весь матч. По сути - лидер Сочи , его отсутствие из-за травмы , сразу сказалось на результатах. Жирков в Зените тоже неплох. Но на весь матч его явно не хватает. Когда был помоложе , то даже Кришито вытеснил из основы, который даже из-за отсутствия практики хотел покинуть команду. Но в итоге Кришито все же сумел вытеснить Юрия из основы, став одним из лидеров команды. С уходом итальянца Юрий вернул себе место в основе, но возраст свое берет, Юра не тянет все 90 минут. Вот только достойным сменщиком Зенит не обзавелся. Да и Черчесов почему то никого не наигрывает? Как бы нам со старичками на Евро не провалиться.
Юрий уважаемый игрок, в скандалах не замечен, во всех клубах языком не молотил, в отличии от многих, но время неумолимо, пора подумать о смене. В Зените пусть хоть до 50ти играет, а сборной нужна свежая кровь.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:17
Они уже о пенсии думают, потому и стараются.
drug01
drug01
сегодня в 18:16
А где молодёжь???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:15
Старики ведут правильный образ жизни.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:14
.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:11
Здоровья им ,настоящие мужчины, молодые пусть смотрят и берут пример с таких , а не бабки в контрактах выклянчивать .
Futurista
Futurista
сегодня в 18:09
beefs
beefs
сегодня в 18:09
а молодые приценяются к машинам и т.д....
Faustello
Faustello
сегодня в 18:03
Это потому что молодым паспортистам тренится нет нужды, лимит и следствие жирный контракт на блюдечке, а если не дадут, то заботливые агенты в другой клуб торгонут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100