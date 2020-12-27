Кирьяков: «Дзюба остаётся лучшим футболистом России»

Экс-наставник тульского «Арсенала» ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом года в России.

Не буду ничего выдумывать: Дзюба пока сохраняет этот статус, несмотря на все скандалы. Видно, что в его отсутствие и сборная России выглядела, скажем так, не очень. Он остается лидером и в «Зените». Поэтому для меня Дзюба, несмотря на потерю нефутбольного имиджа, по футбольным моментам остается лучшим.