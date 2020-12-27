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Кирьяков: «Дзюба остаётся лучшим футболистом России»

вчера, 22:33

Экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом года в России.

Не буду ничего выдумывать: Дзюба пока сохраняет этот статус, несмотря на все скандалы. Видно, что в его отсутствие и сборная России выглядела, скажем так, не очень. Он остается лидером и в «Зените». Поэтому для меня Дзюба, несмотря на потерю нефутбольного имиджа, по футбольным моментам остается лучшим.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:57
    ошалевший
    ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    да пусть играет,всем на радость,особенно соперникам,он даже маслову силовуху уже проигрывает о чём тут речь,при халке он был пешкой и зенит играл достойно,после ухода халка и витцеля он стал вашим пьедесталом и вечно четвёртые,а чемп это просто все слабые стали,это объективно видно
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 00:52
    а кирьякова не смущает что может сборная хуже выглядит из за отсутствия других игроков
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:28
    О как...
    Антидзюбаисты уж не знают что с ним делать....
    Использовали все 456 метода свержения Дзюбы с пьедестала....
    А он всё первый...
    _Философ_
    _Философ_
    вчера в 23:52
    Самый лучший футболист - это Дзюба онанист
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 23:36, ред.
    У нас не должно быть лучшим в футболе , потому что игры этой в России сейчас нет. Топтание на поле это не футбол.
    А так дзюба первый действительно , но в другой стези...
    karnager
    karnager
    вчера в 23:35
    Дзюба - лучший и на поле, и в раздевалке, и в постели, и в машине ухахаха
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 23:31
    "Не порно, но задорно"...)
    ABir
    ABir
    вчера в 23:28
    Без сомнений, по всем статьям лучший
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:18
    Дзюба своими талантами может удовлетворить не только себя, но невзыскательных футбольных аналитиков.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:16
    А ничего, что зенит после покупки дзюбы потратился на кучу игрков, десяток, и они не лучшие)
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 23:14
    А как же великий Кутепов, у которого грандиозные планы на Евро?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:03
    Дзюба лучший, назло спартачам...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:55
    Таких лучших десяток!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Rheinfall (раскрыть)
    вчера в 22:48
    Я давно говорил что это приговор нашего футбола(
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:42
    А. Дзюба:
    "Лучше порно, чем никогда!"
    beefs
    beefs
    вчера в 22:41
    Конечно спорное мнение...
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 22:39
    Как же убог футбол у нас в стране раз лучший Тема Дзюба......
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:37
    Ну полный бред!
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