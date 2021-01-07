Бонуччи: «„Ювентус“ контролировал игру с „Миланом“ от начала до конца»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал выездную победу над «Миланом» (3:1) в матче 16-го тура Серии А.

Мы приехали сюда, помня о том, что это очень, очень важный матч, особенно после результатов других матчей тура.

Мы хорошо поработали, контролируя игру от начала до конца. Мы отлично создавали моменты и пропустили только после собственных ошибок. Мы знали, что «Милан» может навредить нам своими контратаками, но мы были надёжны и работали как единое целое. Этот дух необходим нам для продвижения вперёд.

Сейчас наша цель — обыграть «Сассуоло», вот и всё. Необходимо одержать серию побед, чтобы стать ещё увереннее в себе.