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Бонуччи: «„Ювентус“ контролировал игру с „Миланом“ от начала до конца»

07 января 2021, 06:34
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал выездную победу над «Миланом» (3:1) в матче 16-го тура Серии А.

Мы приехали сюда, помня о том, что это очень, очень важный матч, особенно после результатов других матчей тура.

Мы хорошо поработали, контролируя игру от начала до конца. Мы отлично создавали моменты и пропустили только после собственных ошибок. Мы знали, что «Милан» может навредить нам своими контратаками, но мы были надёжны и работали как единое целое. Этот дух необходим нам для продвижения вперёд.

Сейчас наша цель — обыграть «Сассуоло», вот и всё. Необходимо одержать серию побед, чтобы стать ещё увереннее в себе.

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Все комментарии
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 08:58
Верно. Если бы не судейские грубые ошибки, то разгромили бы ещё в первом тайме.
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 08:28
Наконец Ювентус показал то, чего от него все и ожидают.
VAN ARM
VAN ARM
07 января в 08:14
это только радует))
КэП на МеСтЕ
КэП на МеСтЕ
07 января в 07:36
Сейчас Ювентус должен брать максимум очков, ведь сейчас их отрезок сезона
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