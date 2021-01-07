Маркиньос: «Мы должны как можно скорее привыкнуть к системе Почеттино»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос подвёл итоги ничейного матча с «Сент-Этьеном» (1:1) в 18-м туре чемпионата Франции.

Мы знали, что «Сент-Этьен» — соперник, который не даёт вам много свободы на поле, очень плотно действуя в середине.

Мы старались создавать моменты, оживлять игру. Это начало нового этапа для нас. Нужно продолжать работать и привыкать к системе нового тренера.

Когда счёт не устраивает, нужно давить. Соперник пытался проводить контратаки, мы же пару раз теряли мяч, и в итоге это привело к пропущенному голу.

Мы испытывали некоторые сложности в игре. Нам нужно как можно скорее улучшить нашу игру в новой системе.