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Маркиньос: «Мы должны как можно скорее привыкнуть к системе Почеттино»

07 января 2021, 07:54
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос подвёл итоги ничейного матча с «Сент-Этьеном» (1:1) в 18-м туре чемпионата Франции.

Мы знали, что «Сент-Этьен» — соперник, который не даёт вам много свободы на поле, очень плотно действуя в середине.

Мы старались создавать моменты, оживлять игру. Это начало нового этапа для нас. Нужно продолжать работать и привыкать к системе нового тренера.

Когда счёт не устраивает, нужно давить. Соперник пытался проводить контратаки, мы же пару раз теряли мяч, и в итоге это привело к пропущенному голу.

Мы испытывали некоторые сложности в игре. Нам нужно как можно скорее улучшить нашу игру в новой системе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 09:29
Первый блин оказался комом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 08:01
Привыкайте быстрее,надо побеждать!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 08:00
Кто же мешает, привыкайте.
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