Гаттузо: «„Наполи“ слишком часто теряет очки в этом сезоне»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал домашнее поражение от «Специи» (1:2) в матче 16-го тура Серии А.

Мы много создаём. Сегодня нелегко говорить об игре. Мы теряем нашу уверенность, когда делаем неточный пас. Мы уже довольно давно работаем над этим. Мы слишком нервничаем и теряем голову. Мы плохо воспринимаем пропущенные мячи, и в конечном итоге это рушит игру.

Реализация тоже остаётся нашей проблемой. Мы создаём очень много моментов. Но нам нужно быть безжалостными перед воротами соперников. Возможно, это я ошибаюсь, потому что не могу донести эти мысли до футболистов.

В этом сезоне мы слишком часто теряем очки, и все несут за это ответственность, как команда, так и я. Дело не только лишь в невезении.

Как «Наполи» может решить эти проблемы? Не впадать в депрессию, не волноваться после совершённой ошибки, всегда атаковать и никогда не стоять на месте.