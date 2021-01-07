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Гаттузо: «„Наполи“ слишком часто теряет очки в этом сезоне»

07 января 2021, 07:31
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 2Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал домашнее поражение от «Специи» (1:2) в матче 16-го тура Серии А.

Мы много создаём. Сегодня нелегко говорить об игре. Мы теряем нашу уверенность, когда делаем неточный пас. Мы уже довольно давно работаем над этим. Мы слишком нервничаем и теряем голову. Мы плохо воспринимаем пропущенные мячи, и в конечном итоге это рушит игру.

Реализация тоже остаётся нашей проблемой. Мы создаём очень много моментов. Но нам нужно быть безжалостными перед воротами соперников. Возможно, это я ошибаюсь, потому что не могу донести эти мысли до футболистов.

В этом сезоне мы слишком часто теряем очки, и все несут за это ответственность, как команда, так и я. Дело не только лишь в невезении.

Как «Наполи» может решить эти проблемы? Не впадать в депрессию, не волноваться после совершённой ошибки, всегда атаковать и никогда не стоять на месте.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 10:04
Вообще играют не стабильно
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 08:56
Нужно выходить на поле и играть, как Милан и Ювентус, а не выискивать выгоду в кабинетах, отказываясь соблюдать протокол.
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 08:29
Специи совсем позорно дома проиграть.
beefs
beefs
07 января в 07:34
Пора уже уходить...
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