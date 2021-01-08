ГлавнаяНовости

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

08 января 2021, 16:48

Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании.

Матчи намечены на 16, 17, 20 и 21 января. Победитель в каждой паре определится по итогам одной игры.

«Корнелья» — «Барселона»

«Алькояно» — «Реал»

«Ибица» — «Атлетик»

«Кордоба» — «Реал Сосьедад»

«Леганес» — «Севилья»

«Алькоркон» — «Валенсия»

«Жирона» — «Кадис»

«Спортинг» — «Бетис»

«Эспаньол» — «Осасуна»

«Фуэнлабрада» — «Леванте»

«Райо Вальекано» — «Эльче»

«Тенерифе» — «Вильярреал»

«Пенья Депортива» — «Вальядолид»

«Навалькарнеро» — «Эйбар»

«Малага» — «Гранада»

«Альмерия» — «Алавес»

Ранее розыгрыш Кубка Испании покинул лидер текущего чемпионата страны мадридский «Атлетико».

Все новости
ОфициальноМолодёжная сборная России попала в группу к испанцам в отборе на Евро-2023
Сегодня, 16:23 Комментарии6
ОфициальноСостоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании
22 января Комментарии8
ОфициальноСостоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира
19 января Комментарии13
МЮ сыграет с «Ливерпулем». Итоги жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии
11 января Комментарии33
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги
24 декабря 2020 Комментарии6
Калиниченко: «„Динамо“ Загреб — это будет большой вызов для „Краснодара“»
14 декабря 2020 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
09 января в 00:23
Еще больше 20ти туров
Есть личные встречи
Есть такое понятие как суперпрагматичность Атлетико что иногда им вылезает боком
Это когда они думают что 1-0 для победы удержать в самый раз
Ну ну...
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
09 января в 00:19
Да ну!!??
Сколько там осталось до конца чемпионата???
3 тура ?
Два??
....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ R.Carlos. (раскрыть)
08 января в 22:13
Эмм... Ты думаешь для Реала больше трофеев налепили? Котлеты свое уже не отдадут. Пора открыть глаза и биться с Барсой за кубок. Ахххах
Остапчук 67
Остапчук 67
08 января в 19:09
Узнали не только они.
R.Carlos.
R.Carlos.
08 января в 18:14
У меня предчувствие что Реал (да и Барса) как обычно недооценят соперника в 1/16 или позже и сольют
Хотя для Барсы это может быть единственный трофей в сезоне и они будут цепляться за него
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 17:05
Корнелья обыграла Атлетико, на очереди Барселона!
shlomo
shlomo
08 января в 17:01
Ну узнали не только они...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100