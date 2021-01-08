«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании.
Матчи намечены на 16, 17, 20 и 21 января. Победитель в каждой паре определится по итогам одной игры.
«Корнелья» — «Барселона»
«Алькояно» — «Реал»
«Ибица» — «Атлетик»
«Кордоба» — «Реал Сосьедад»
«Леганес» — «Севилья»
«Алькоркон» — «Валенсия»
«Жирона» — «Кадис»
«Спортинг» — «Бетис»
«Эспаньол» — «Осасуна»
«Фуэнлабрада» — «Леванте»
«Райо Вальекано» — «Эльче»
«Тенерифе» — «Вильярреал»
«Пенья Депортива» — «Вальядолид»
«Навалькарнеро» — «Эйбар»
«Малага» — «Гранада»
«Альмерия» — «Алавес»
Ранее розыгрыш Кубка Испании покинул лидер текущего чемпионата страны мадридский «Атлетико».
Есть личные встречи
Есть такое понятие как суперпрагматичность Атлетико что иногда им вылезает боком
Это когда они думают что 1-0 для победы удержать в самый раз
Ну ну...
Есть личные встречи
Есть такое понятие как суперпрагматичность Атлетико что иногда им вылезает боком
Это когда они думают что 1-0 для победы удержать в самый раз
Ну ну...
Сколько там осталось до конца чемпионата???
3 тура ?
Два??
....
Сколько там осталось до конца чемпионата???
3 тура ?
Два??
....
Хотя для Барсы это может быть единственный трофей в сезоне и они будут цепляться за него
Хотя для Барсы это может быть единственный трофей в сезоне и они будут цепляться за него