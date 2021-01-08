«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

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08 января 2021, 16:48

Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании.

Матчи намечены на 16, 17, 20 и 21 января. Победитель в каждой паре определится по итогам одной игры.

«Корнелья» — «Барселона»

«Алькояно» — «Реал»

«Ибица» — «Атлетик»

«Кордоба» — «Реал Сосьедад»

«Леганес» — «Севилья»

«Алькоркон» — «Валенсия»

«Жирона» — «Кадис»

«Спортинг» — «Бетис»

«Эспаньол» — «Осасуна»

«Фуэнлабрада» — «Леванте»

«Райо Вальекано» — «Эльче»

«Тенерифе» — «Вильярреал»

«Пенья Депортива» — «Вальядолид»

«Навалькарнеро» — «Эйбар»

«Малага» — «Гранада»

«Альмерия» — «Алавес»

Ранее розыгрыш Кубка Испании покинул лидер текущего чемпионата страны мадридский «Атлетико».