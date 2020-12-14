ГлавнаяНовости

Калиниченко: «„Динамо“ Загреб — это будет большой вызов для „Краснодара“»

сегодня, 16:42

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал жеребьевку плей-офф ЛЕ, по итогам которой «Краснодар» получил в соперники загребское «Динамо».

Я бы не назвал Загреб хорошим вариантом для «Краснодара». Последние годы «Динамо» является одним из главных поставщиков молодых звезд для европейских топ-клубов. Они продолжают идти этим путем.

Это очень организованная команда, с хорошими и качественными футболистами. У них в составе удачный сплав молодежи и европейского опыта. Это будет большой вызов для «Краснодара».

Все новости
Жребий плей-офф: «быкам» достался Загреб, Миранчуку — «Реал», а «Барселоне» — ПСЖ
Сегодня, 16:05Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии7
«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 15:31 Комментарии60
«Барса» снова против ПСЖ, Роналду ждёт визит на родину. Итоги жеребьёвки ЛЧ
Сегодня, 14:25 Комментарии108
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» поедет на Балканы
Сегодня, 10:55Станислав Горин в блоге Магический шарКомментарии30
«Тоттенхэм», МЮ, «Наполи» — среди возможных соперников «Краснодара» в ЛЕ
11 декабря Комментарии10
ОфициальноСтали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21
10 декабря ФотоКомментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:29
Друг для друга соперники проходные.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:44
Какой ещё вызов,должны проходить,выж не цска!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100