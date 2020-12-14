Калиниченко: «„Динамо“ Загреб — это будет большой вызов для „Краснодара“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал жеребьевку плей-офф ЛЕ , по итогам которой «Краснодар» получил в соперники загребское «Динамо».

Я бы не назвал Загреб хорошим вариантом для «Краснодара». Последние годы «Динамо» является одним из главных поставщиков молодых звезд для европейских топ-клубов. Они продолжают идти этим путем.

Это очень организованная команда, с хорошими и качественными футболистами. У них в составе удачный сплав молодежи и европейского опыта. Это будет большой вызов для «Краснодара».