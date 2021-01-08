Моуриньо заинтересован в трансфере защитника «Реала»

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08 января 2021, 22:35

Защитник «Реала» может перебраться в «Тоттенхэм».

Как сообщает источник со ссылкой на AS, главный тренер «шпор» хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно и является давним поклонником игры бразильца. Жозе не устраивают выступления и в центре обороны, поэтому он обратил своё внимание на футболиста «Реала».

Милитао недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому будет готов рассмотреть вариант с уходом из команды. Однако неизвестно, захочет ли «Реал» опускать своего игрока в январе.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.