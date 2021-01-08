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Моуриньо заинтересован в трансфере защитника «Реала»

08 января 2021, 22:35

Защитник «Реала» Эдер Милитао может перебраться в «Тоттенхэм».

Как сообщает источник со ссылкой на AS, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно и является давним поклонником игры бразильца. Жозе не устраивают выступления Эрика Дайера и Давинсона Санчеса в центре обороны, поэтому он обратил своё внимание на футболиста «Реала».

Милитао недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому будет готов рассмотреть вариант с уходом из команды. Однако неизвестно, захочет ли «Реал» опускать своего игрока в январе.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
08 января в 23:06
Он так просто не говорит...
STVA 1
STVA 1
08 января в 22:47
Милитао может перезапустить карьеру под руководством Моура!
shlomo
shlomo
08 января в 22:38
Маур просто так ничего не делает...
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