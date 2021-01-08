Петржела: «Дзюба в роли политика — это очень смешно»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что форвард питерского клуба Артём Дзюба мог бы стать политиком в будущем.
Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика — это прежде всего грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт. После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги. А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть.
Это как бабки на лавке.
Это как бабки на лавке.
У нас политики честно зарабатывают деньги усердным и беспримерным лизоблюдством.
Это не так просто, как кажется. Главное тут мозги не включать, у Дзюбы отлично получится!))
У нас политики честно зарабатывают деньги усердным и беспримерным лизоблюдством.
Это не так просто, как кажется. Главное тут мозги не включать, у Дзюбы отлично получится!))
Олигарх уборщик..
Тракторист хирург...
Космонавт пастух...
Дзюба депутат...
Токарь стилист...
Слесарь парфюмер...
Тедеско тренер...
Танцор краснодеревщик...
Дантист комбайнёр...
и пр...
Олигарх уборщик..
Тракторист хирург...
Космонавт пастух...
Дзюба депутат...
Токарь стилист...
Слесарь парфюмер...
Тедеско тренер...
Танцор краснодеревщик...
Дантист комбайнёр...
и пр...