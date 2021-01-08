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Петржела: «Дзюба в роли политика — это очень смешно»

08 января 2021, 20:06

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что форвард питерского клуба Артём Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика — это прежде всего грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт. После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги. А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
09 января в 19:26
В роли рукоблуда не смешно а в роли политика смешно...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 января в 15:13
.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 января в 11:18
Один причарованный чудик (Савин) сказал, другие подхватили. Причём это его только предположение, Дзюба даже не в курсе.
Это как бабки на лавке.
Супервайзер
Супервайзер
09 января в 10:32
Пусть Петржела не клевещет на нашу великую родину!
У нас политики честно зарабатывают деньги усердным и беспримерным лизоблюдством.
Это не так просто, как кажется. Главное тут мозги не включать, у Дзюбы отлично получится!))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 января в 06:45
Многие вещи и призвания бывают в жизни несовместимы....хотя бывают исключения..)))
Олигарх уборщик..
Тракторист хирург...
Космонавт пастух...
Дзюба депутат...
Токарь стилист...
Слесарь парфюмер...
Тедеско тренер...
Танцор краснодеревщик...
Дантист комбайнёр...
и пр...
Zenit_84
Zenit_84
08 января в 23:59
А мне, кажется, полезет в политику
oFANATo
oFANATo
08 января в 23:17
Рукоблуд- политик......и смех и грех.))
ABir
ABir ответ Остапчук 67 (раскрыть)
08 января в 22:24
Правда, нет никаких соображений?
RIR68
RIR68
08 января в 22:15
пусть Дзюба вложит деньги в нефтяной заводик Кержакова)
STVA 1
STVA 1
08 января в 21:45
Вся жизнь Артемки скандалы и грязь! Власта наверное многого не знает)
pomor45
pomor45
08 января в 21:34
Видно чех хотел бы заняться политикой, но не тянет абсолютно и рассуждает, как лисица про виноград, который не может достать: зелен, мол.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 января в 21:11
И кто будет за него?
mihaluch
mihaluch
08 января в 21:11
А наши политики в обще смешные люди.
drug01
drug01
08 января в 21:02
Ему бы в состав попасть надо.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 20:55
Кончено не пойдет)))))))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
08 января в 20:34
Сначала грешно, а потом уже смешно
25процентный клоун
25процентный клоун
08 января в 20:33
Можно подумать он сейчас не грязные метет метлой за продавливание
Loko57
Loko57
08 января в 20:30, ред.
Да его карьеру эта "грязь" постоянно сопровождает, в той или иной форме.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 20:22
Совсем не смешно, там таких полдумы сидит
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 20:22
Дзюбы грязи не боятся!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
08 января в 20:16
Это пиз..ц как смешно.
Я на стреме
Я на стреме
08 января в 20:13
с чего он взял что Дзюба грязи не любит. мне кажется он в ней как рыба в воде
Беспределов
Беспределов
08 января в 20:12
Это какой то беспредел
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 20:11
Он уже показал себя в роли актера.
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