Петржела: «Дзюба в роли политика — это очень смешно»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что форвард питерского клуба мог бы стать политиком в будущем.

Дзюба в роли политика — это очень смешно. Ему это совсем не нужно. Политика — это прежде всего грязь. В Чехии и России лишь подтверждают этот факт. После окончания карьеры он будет спокойно жить на честно заработанные деньги. А в политике всегда были и будут лишь грязные деньги. Ему попросту не за чем туда лезть.