Агент Головина: «Саше всё нравится в „Монако“»

Агент полузащитника «Монако» заявил, что российского футболиста всё устраивает в его нынешнем клубе.

Никаких серьезных переговоров ни с кем мы не вели, потому что Саше всё нравится в «Монако». Новый тренер, новые задачи. Он обязательно почерпнет что-то полезное от Ковача, от его идей и тренировок. Это хороший опыт, который будет позитивным и позволит прогрессировать.