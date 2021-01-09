Агент Головина: «Саше всё нравится в „Монако“»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина заявил, что российского футболиста всё устраивает в его нынешнем клубе.
Никаких серьезных переговоров ни с кем мы не вели, потому что Саше всё нравится в «Монако». Новый тренер, новые задачи. Он обязательно почерпнет что-то полезное от Ковача, от его идей и тренировок. Это хороший опыт, который будет позитивным и позволит прогрессировать.
Ранее Александра Головина рассказал о возвращении игрока в строй после травмы.
Удачи Монако и Александру лично.
Всем здоровья.
Удачи Монако и Александру лично.
Всем здоровья.