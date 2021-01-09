ГлавнаяНовости

Агент Головина: «Саше всё нравится в „Монако“»

09 января 2021, 15:22

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина заявил, что российского футболиста всё устраивает в его нынешнем клубе.

Никаких серьезных переговоров ни с кем мы не вели, потому что Саше всё нравится в «Монако». Новый тренер, новые задачи. Он обязательно почерпнет что-то полезное от Ковача, от его идей и тренировок. Это хороший опыт, который будет позитивным и позволит прогрессировать.

Ранее Александра Головина рассказал о возвращении игрока в строй после травмы.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии7
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии9
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
09 января в 23:45
Нравится все? Девочки, мальчики, вечеринки ?
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 18:50
Сейчас главное - это набрать физические кондиции. Будем надеяться , что Саша скоро начнет выходить в стартовом составе. Хочется также верить, что его болячка окончательно зажила и не будет его беспокоить. Врачи и тренер не стали форсировать события, дали Саше возможность полностью восстановиться. Ждем сегодня его выход на замену.
Удачи Монако и Александру лично.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
09 января в 16:44
Абсолютно не переживаю за Сашино будущее, он отлично впишется в почти любую команду в европейских чемпионатах, которая претендует на титулы.
Бубнин
Бубнин
09 января в 16:20
Если Саше что-то там не понравится, Ковач узнает об этом сразу от Екатерины Рыболовлевой. Так что, все нормально.
sv_1969
sv_1969
09 января в 16:17
Надеюсь что и дальше все будет нормально. Мало наших там...
Cat01
Cat01
09 января в 16:06
Живи играй работай все будет хорошо
Mangur
Mangur
09 января в 15:49
Подойдет ли Головин Ковачу. Вот вопрос
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 15:34
Только зарплата маленькая....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 января в 15:25
Весьма порадовало то, что на видео в самолете, где команда возвращалась после игры, Саша Головин свободно общается на французском и даже пару слов сказал на английском. Это радует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 15:23
И нравится и получается!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100