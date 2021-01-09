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Генич: «Дриусси уйдёт, но агенты найдут лазейку, чтобы „Зенит“ заработал»

09 января 2021, 18:15

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Вся аргентинская банда, появившаяся в период Манчини в «Зените», уже разошлась, остался только один Дриусси. Возможно, он где-то уже заскучал — не просто так заявлял о том, что ему не нравится та позиция, на которой он играет. Однако, Семак попытался объективно и лояльно это объяснить — что есть конкуренция, и что если работает пара Азмун-Дзюба, то Дриусси надо как-то по-другому использовать. Поэтому применение ему было найдено в качестве флангового игрока.

Да, Дриусси лишь порой выходил на излюбленной позиции — но все-таки не дело игрока публично рассказывать о своем недовольстве позицией. Нужно понимать, что это может быть растиражированно и интерпретировано не в твою пользу. И, насколько я понимаю, Семак был очень недоволен таким выступлением Дриусси.

Учитывая формат лимита на легионеров, а также тот факт, что «Зениту» нужно обновлять состав, полагаю, стоит прислушаться к желаниям самого игрока пойти с ним на какой-то диалог. Конечно, продать Дриусси за те деньги, которые были за него заплачены, вряд ли получится, но другой момент — мы знаем, как работают латиноамериканские агенты. Поэтому не исключаю, что аргентинец сейчас продлит контракт еще на год.

Агенты могут договориться о продлении контракта с Дриусси, но при этом найти ему новую команду, чтобы «Зенит» какие-то деньги на нем заработал. Пусть это будет 3-5 миллионов, но это должен быть важный трансфер с точки зрения финансового фейр-плей.

Не думаю, что Дриусси готов дать что-то новое «Зениту». Полагаю, что он уйдет, однако, клуб с агентами найдут какую-то лазейку, чтобы петербуржцы заработали.

Если мы говорим про косметическое обновление «Зенита» и выход на новый уровень, то приглашаемые легионеры должны делать разницу. Они должны быть сильнее русских игроков, а Дриусси, к сожалению, в Лиге чемпионов эту разницу не делал. Соответственно, на позицию атакующего игрока можно постараться найти футболиста сильнее.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ vm777 (раскрыть)
10 января в 02:54
Генич имеет в виду что Зенит сам заплатит агентам Дриусси 10 лямов чтобы они его продали куда угодно за 10 лямов. В итоге по бумагам будет прибыль Зенита 10 лямов а по факту 0. Это нужно им чтобы соблюсти финансовый фэйр плей. Генич просто не может об этом в слух сказать а говорит намеками. Но все мы знаем эти мутные схемы Зенита. Достаточно вспомнить покупку Сутормина за 50 тысяч.
vm777
vm777
09 января в 21:09
Что он несет? Какое дело агентам до заработка зенита? Если в Петербурге предложат агенту Дриусси хорошие деньги, то контракт будет продлен. Но если более выгодное предложение поступит от другого клуба, то никакого продления не будет. Дриусси просто уйдет туда, где больше заплатят. А заработает зенит или нет это агентов не волнует.
Беспределов
Беспределов
09 января в 18:49
уйдет по беспределу
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 18:45
Вот агенты сами и заработают, с Зенит им совсем не нужен.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 января в 18:39
Вернуть Живанилду вместо него!
mihaluch
mihaluch
09 января в 18:27
Наверное найдут хотя нелегко это будет сделать.
sv_1969
sv_1969
09 января в 18:24
Костик выбеляет менеджмент)))
STVA 1
STVA 1
09 января в 18:23
Агенты найдут заработать себе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 18:22
Очень толково все рассказал.
Нужно попробовать продлить контракт а уж потом продать.
Лишь потом не пришлось платить лавочнику до конца контракта...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 18:20
На трансфер Дриусси "Зенит" выставлял
Никто за Дриусси цены не давал
Лишь дешево нужно такое добро
Уж где наживаться - вернуть бы свое.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 18:18
Лазейка агентов-это заработать самим, для себя, в первую очередь......Деньги из воздуха, также деньги, по этому принципу и работают агенты...И не только агенты, которые имеют отношение к футболу...
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