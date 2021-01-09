Генич: «Дриусси уйдёт, но агенты найдут лазейку, чтобы „Зенит“ заработал»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» .

Вся аргентинская банда, появившаяся в период Манчини в «Зените», уже разошлась, остался только один Дриусси. Возможно, он где-то уже заскучал — не просто так заявлял о том, что ему не нравится та позиция, на которой он играет. Однако, Семак попытался объективно и лояльно это объяснить — что есть конкуренция, и что если работает пара Азмун-Дзюба, то Дриусси надо как-то по-другому использовать. Поэтому применение ему было найдено в качестве флангового игрока.

Да, Дриусси лишь порой выходил на излюбленной позиции — но все-таки не дело игрока публично рассказывать о своем недовольстве позицией. Нужно понимать, что это может быть растиражированно и интерпретировано не в твою пользу. И, насколько я понимаю, Семак был очень недоволен таким выступлением Дриусси.

Учитывая формат лимита на легионеров, а также тот факт, что «Зениту» нужно обновлять состав, полагаю, стоит прислушаться к желаниям самого игрока пойти с ним на какой-то диалог. Конечно, продать Дриусси за те деньги, которые были за него заплачены, вряд ли получится, но другой момент — мы знаем, как работают латиноамериканские агенты. Поэтому не исключаю, что аргентинец сейчас продлит контракт еще на год.

Агенты могут договориться о продлении контракта с Дриусси, но при этом найти ему новую команду, чтобы «Зенит» какие-то деньги на нем заработал. Пусть это будет 3-5 миллионов, но это должен быть важный трансфер с точки зрения финансового фейр-плей.

Не думаю, что Дриусси готов дать что-то новое «Зениту». Полагаю, что он уйдет, однако, клуб с агентами найдут какую-то лазейку, чтобы петербуржцы заработали.

Если мы говорим про косметическое обновление «Зенита» и выход на новый уровень, то приглашаемые легионеры должны делать разницу. Они должны быть сильнее русских игроков, а Дриусси, к сожалению, в Лиге чемпионов эту разницу не делал. Соответственно, на позицию атакующего игрока можно постараться найти футболиста сильнее.