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Агент Кокорина: «Саша хочет завоевать титул со „Спартаком“»

09 января 2021, 17:42

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что форвард может покинуть московский клуб.

Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с «красно-белыми» титул.

Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку».

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:22
увы, не хочет ...
Aris
Aris
09 января в 21:45
Уже не молод, скоро пойдет по свалкам побираться. О титулах может забыть, там нужен пот, а не алкоголь!
Сп62
Сп62
09 января в 21:09
Моё мнение, что Кокорин рассчитывает на смену тренера и, как следствие, смена стиля игры, при которой ему будет место в основе, как в Сочи. При нынешней расстановке игроков на поле Тедеско трудно найти место Александру. Ну, а шутки про хитрость Кокорина можно уже запускать по кругу. Ничего нового не появляется.
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 20:46
Пока Кокоша только тормозит.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
09 января в 20:34
Если даже никченный (тупо раскрученный журналистами) уголовник смог раскрутить такой великий клуб на бабло, то как то страшно становится за сам клуб!... Федун наверное сделал супер ошибку и не раз об этом пожалел. Кокорин тупо "заработал" на растяпстве другого человека
leopit
leopit
09 января в 19:38
Ха...Нашёл терпилу Федуна
cska1948
cska1948
09 января в 19:11
"...Другие варианты нас сейчас не интересуют..."
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Так как зарплату большею, чем платит Федун, Александру ни кто не предложит!
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 19:09
Саша хочет доить федуна ещё лет тридцать.
vm777
vm777
09 января в 19:00
Кокорин посмотрел на календарь весенней части сезона, увидел, что игр с зенитом и сочи не будет, и решил остаться в Спартаке))
Gahi
Gahi
09 января в 18:59
Очень странно читать что Кокорин думает о титулах в Спартаке, каждый день в колонке новостей Саша переходит в какой-то клуб или к нему проявляют интерес солидные клубы. Вот только с такими мыслями  о себе, а не о клубе в котором ты играешь достичь успеха будет невозможно.
Байкал-38
Байкал-38
09 января в 18:49
berda2003
berda2003
09 января в 18:25
сидя на лавке он приносит больше пользы, чем если бы стоял на поле....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 18:16
Титул у Федуна в планах в год 100-летия народной. В этом году если только второсортный Кубок ФНЛ.
И то если повезет с соперниками и домашками...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 января в 18:11
С Кокориным спартак завоюет титул когда рак на горе свистнет.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 18:05
Оригинально, завоевать титул со Спартаком, не играя за Спартак)
sten312
sten312
09 января в 18:03
Да ,Кокорин крепко держит Федуна за самый титул,как бы две подставки титульные не отвалились.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 января в 18:01
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
09 января в 17:58
Титулы бывают разные. Бывает "Золотая бутса" , а бывает и "Золотая калоша" Самое то для Кокоши. Даже в рифму.!!
Valeron112
Valeron112
09 января в 17:57
Кубок Луны в лакроссе Сашке так и мерещится🥳
Qatar Airways
Qatar Airways
09 января в 17:52
Титул главного мирового лоботряса? Спартак всё-таки лучший клуб планеты по части непонятных решений. Платить одну из самых высоких зарплат в команде недавно откинувшемуся уголовнику - это похлеще традиции смены гендиров по выходным.
Союзник противников
Союзник противников
09 января в 17:51
Вероятность всех вариантов событий равна нулю.Во всяком случае,в текущем сезоне.
Брулин
Брулин
09 января в 17:45, ред.
Титул можно завоевать и сидя на банке так что все ОК( правда если он будет этот титул в этом сезоне)
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