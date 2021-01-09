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Одриосола покинет «Реал» в январе

09 января 2021, 23:01

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник со ссылкой на Marca, испанец хочет покинуть «Реал», а руководство команды не будет препятствовать желанию игрока. Футболист не входит в планы тренерского штаба «сливочных».

В нынешнем сезоне Одриосола провёл на поле всего 57 минут во всех соревнованиях. Защитник не намерен отправляться в аренду (в прошлом сезоне Альваро был арендован «Баварией»), а хочет покинуть «Реал» на постоянной основе, чтобы получать игровую практику.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:21
Возможно Альваро и прав.
Cympak-05
Cympak-05
09 января в 23:15
Очередная легенда. Переплюнул даже Дугласа
Cat01
Cat01
09 января в 23:13
Надо готовить замену
STVA 1
STVA 1
09 января в 23:02
Не прижился по ходу
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