Одриосола покинет «Реал» в январе

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09 января 2021, 23:01

Защитник «Реала» может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник со ссылкой на Marca, испанец хочет покинуть «Реал», а руководство команды не будет препятствовать желанию игрока. Футболист не входит в планы тренерского штаба «сливочных».

В нынешнем сезоне Одриосола провёл на поле всего 57 минут во всех соревнованиях. Защитник не намерен отправляться в аренду (в прошлом сезоне Альваро был арендован «Баварией»), а хочет покинуть «Реал» на постоянной основе, чтобы получать игровую практику.