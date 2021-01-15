Асенсио: «„Реал“ зол и расстроен, но у нас есть и другие задачи»

Вингер «Реала» прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Атлетик» очень хорошо вошёл в игру, и в начале матча нам было тяжело. Мы злы и расстроены, но это футбол, и нужно двигаться дальше.

Дело было не в интенсивности. Первый гол окрылил «Атлетик». Мы старались, но не смогли добиться успеха. Мы попытались внести изменения во втором тайме, но этого оказалось недостаточно.

Мы злы и расстроены, но у нас есть и другие задачи. Нужно оправиться от этого и идти дальше.