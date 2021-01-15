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Асенсио: «„Реал“ зол и расстроен, но у нас есть и другие задачи»

15 января 2021, 02:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Вингер «Реала» Марко Асенсио прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Атлетик» очень хорошо вошёл в игру, и в начале матча нам было тяжело. Мы злы и расстроены, но это футбол, и нужно двигаться дальше.

Дело было не в интенсивности. Первый гол окрылил «Атлетик». Мы старались, но не смогли добиться успеха. Мы попытались внести изменения во втором тайме, но этого оказалось недостаточно.

Мы злы и расстроены, но у нас есть и другие задачи. Нужно оправиться от этого и идти дальше.

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Источник: marca.com
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 января в 13:07
У Асенсио прицел сбился.. Винисиус его покусал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 января в 07:24, ред.
С "Реалом" происходит какая-то беда. Адекватно грамотно проработанных атак практически не было, давление на ворота "басков" происходили за счет навесов, Бензема полностью потерял линию офсайда. Ла лиги похоже в этом году мадридцем не видать, с такой игрой вылет из Лиги Чемпионов последует в ближайшее время, здесь одной злостью дело не исправишь.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 06:40
Слили не обязательный трофеи
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 06:31
Одной задачкой стало меньше.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 января в 02:41
Что сксзать, Атлетик был лучше. Это безусловно.
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