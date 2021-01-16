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Футболисты «Локомотива» прогнали Пабло через тоннель

16 января 2021, 20:11

Бразильский защитник Пабло Кастро, подписавший контракт с «Локомотивом», присоединился к команде на сборах.

Футболисты «железнодорожников» устроили новичку традиционный тоннель. Также через коридор прошел полузащитник Илья Берковский.

Ранее Пабло попрощался с болельщиками «Бордо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 января в 11:33
...и на выход???
Faustello
Faustello
16 января в 21:20
Решили сразу похоринть)))
Сухины дети
Сухины дети
16 января в 21:15
это наша традиция теперь все тайны познает
ДАША Д
ДАША Д
16 января в 21:12
Откровенно дурацкая традиция.
Ravshan878
Ravshan878
16 января в 20:59
Это произойдёт чуть позже.Кабак и.т.д.)))
drug01
drug01
16 января в 20:57
Приняли в свою команду
Gahi
Gahi
16 января в 20:57
Для начало можно было и пропустить через вагон ресторан, чтобы закрепить состав. Удачи
shlomo
shlomo
16 января в 20:44
Ну лучше бы через кабак прогнали....обмыли бы покупку....
oFANATo
oFANATo
16 января в 20:39
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 января в 20:37
    вот это паровозы хорошо умеют)))
    makkie
    makkie
    16 января в 20:31
    Футболисты «Локомотива» прогнали Пабло
    __________________

    Было бы смешно :))))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 января в 20:29
    Надеюсь не били!
    волгодон 2
    волгодон 2
    16 января в 20:15
    Стало быть обходчиком путей в тоннеле наречён.
    beefs
    beefs
    16 января в 20:12
    традиция есть традиция...
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