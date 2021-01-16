Футболисты «Локомотива» прогнали Пабло через тоннель

Бразильский защитник Пабло Кастро, подписавший контракт с «Локомотивом», присоединился к команде на сборах.
Футболисты «железнодорожников» устроили новичку традиционный тоннель. Также через коридор прошел полузащитник Илья Берковский.
Традиционный приветственный коридор для наших новичков – Пабло и Ильи Берковского 🙌🏻 pic.twitter.com/yqNiqonfGd— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021
Ранее Пабло попрощался с болельщиками «Бордо».
https://youtu.be/WsJo2-ijOvE
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Было бы смешно :))))
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Было бы смешно :))))