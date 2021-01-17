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Лэмпард: «Сейчас мы переживаем непростой период»

17 января 2021, 08:12
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

Мы продемонстрировали правильный подход к матчу против соперника, находящегося на подъеме. В первом тайме мы контролировали игру, хотя и были не слишком эффективны в завершающей стадии. После удаления у соперника мы были обязаны использовать это преимущество, переведя игру на их половину поля и стараясь перемещать мяч как можно быстрее. Это было нелегко, поскольку они сосредоточили все силы на обороне и действовали со знанием дела.

В такой ситуации нам важно было сохранять спокойствие. Сейчас мы переживаем непростой период и утратили позиции одной из самых забивающих команд лиги.

Играя против насыщенной оборонительной линии, мы должны уповать на решающий пас или, иногда, на частичку командной магии. Вплоть до гола Маунта нам не удавалось сделать это, но в целом мы действовали настойчиво и хорошо работали с мячом.

Мэйсон заслужил этот гол. Он провел великолепный матч, и вся команда продемонстрировала невероятный настрой. Сегодня мы сделали небольшой шаг к тому, чтобы вернуться на победные рельсы, но всё это будет иметь значение только в том случае, если мы сможем добиться стабильности. Нас ждут серьезные матчи.

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Все комментарии
шyм
шyм
17 января в 13:44
На самом деле по счёту не скажешь, но это был довольно "близкий" матч. Индивидуально конечно у челси собраны чуть более талантливые игроки, на данный момент. Банально четвёрка в атаке пулишич-жиру-зеиш-мейсон, это вообще-то уровень борьбы за чемпионство, но с тренерами как-то не везло игрокам... зеиш просто монстр, всё время заряжен на борьбу и гол. в центре вроде не плохо комбинируют, но сзади просто беда. А в целом - интрига в АПЛ всё также жива
Бубнин
Бубнин
17 января в 09:54
"Нас ждут матчи. Надо лучше играть."
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 09:53
Соглашусь с вами. Больше надежд на то, что буксующие лидеры не смогут набрать ход, нежели на то, что МЮ попрёт, но пример Лестера никто не отменял. И по Челси согласен. Команда не слаженная, но состав хороший, могут ужалить фаворитов и больно)
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 08:54
Раз победили, значит не все так плохо.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 08:51
а кому сейчас просто))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
17 января в 08:49
Я тоже за МЮ притапливаю и очень давно. Но уверенности в их победе нет, хотя конечно хочется . Челси может и не фаворит, но обладает достаточно сильным составом, уж подставить подножку кому то из явных фаворитов вполне могут.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 января в 08:43
Верно. Только Лидеры это не Челси, а Ливерпуль, МС и ТТХ. Надеюсь на волне их кризиса МЮ и проскочет в дамки.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 08:38
Натужно конечно, но три очка взяли. А вообще сейчас у большинства лидеров наметился спад. Часто стали терять очки там, где казалось бы должны побеждать. Только МЮ удался рывок, но сегодня их могут и притормозить. Вряд ли кто то пройдет столь насыщенный сезон без спадов. Ведь травмы и пандемия вносят свои коррективы в результаты матчей. Кто стабильнее пройдет остаток сезона , тот и победит. Претендентов на чемпионство достаточно и Челси никто со счетов не сбрасывает.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 08:38
Сильно затянулся этот непростой период.
mihaluch
mihaluch
17 января в 08:24
Вернуться на победные рельсы будет очень сложно.
Cat01
Cat01
17 января в 08:15
Держись удачи и здоровья
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