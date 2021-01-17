Лэмпард: «Сейчас мы переживаем непростой период»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

Мы продемонстрировали правильный подход к матчу против соперника, находящегося на подъеме. В первом тайме мы контролировали игру, хотя и были не слишком эффективны в завершающей стадии. После удаления у соперника мы были обязаны использовать это преимущество, переведя игру на их половину поля и стараясь перемещать мяч как можно быстрее. Это было нелегко, поскольку они сосредоточили все силы на обороне и действовали со знанием дела.

В такой ситуации нам важно было сохранять спокойствие. Сейчас мы переживаем непростой период и утратили позиции одной из самых забивающих команд лиги.

Играя против насыщенной оборонительной линии, мы должны уповать на решающий пас или, иногда, на частичку командной магии. Вплоть до гола Маунта нам не удавалось сделать это, но в целом мы действовали настойчиво и хорошо работали с мячом.

Мэйсон заслужил этот гол. Он провел великолепный матч, и вся команда продемонстрировала невероятный настрой. Сегодня мы сделали небольшой шаг к тому, чтобы вернуться на победные рельсы, но всё это будет иметь значение только в том случае, если мы сможем добиться стабильности. Нас ждут серьезные матчи.