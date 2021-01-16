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Виллаш-Боаш принёс извинения за поражение «Марселя» аутсайдеру Лиги 1

16 января 2021, 22:39
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 2Логотип футбольный клуб НимНимМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш принес извинения за домашнее поражение от «Нима» (1:2) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Я хочу попросить прощения у болельщиков.

«Марсель» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (15 очков) покинул последнее место в таблице Лиги 1 и занял 18-ю строчку.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
17 января в 05:20
Проиграли редко но бывает.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 05:09
    Caniggia
    Caniggia
    17 января в 01:23
    Не представляются возможным извинения от российских физруков, в подобных ситуациях, терпящих грандиозные позорища.
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 января в 01:20
    Считанные три очка потеряли.
    Loko57
    Loko57
    17 января в 00:33
    Бывает. Пришлось извиняться.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    17 января в 00:17
    Кому они нужны.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    16 января в 23:40
    Вслед за позором в ЛЧ последовал и позор во Франции.
    mangox22
    mangox22
    16 января в 23:20
    фишрук он м во Франции физрук
    Cat01
    Cat01
    16 января в 23:17
    В футболе всякое бывает
    shlomo
    shlomo
    16 января в 22:50
    Ну оправдание это для слабых....а прокакали игру просто классически....и мысли теперь загоните в ..опу по поводу первой тройки...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 22:44
    Нормально для тренера...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 января в 22:43
    Семаку надо дать мастер-класс Виллаш Боашу под запись:
    1. Фон усталости.
    2.Перелеты.
    3.Ковид
    4.Травмы.
    5. Игроки задействованы в матчах сборной.
    6.Приходится играть больше матча в неделю.
    И извиняться ни перед кем не надо.
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