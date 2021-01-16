Виллаш-Боаш принёс извинения за поражение «Марселя» аутсайдеру Лиги 1

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш принес извинения за домашнее поражение от «Нима» (1:2) в матче 20-го тура французской Лиги 1.
Я хочу попросить прощения у болельщиков.
«Марсель» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (15 очков) покинул последнее место в таблице Лиги 1 и занял 18-ю строчку.
1. Фон усталости.
2.Перелеты.
3.Ковид
4.Травмы.
5. Игроки задействованы в матчах сборной.
6.Приходится играть больше матча в неделю.
И извиняться ни перед кем не надо.
1. Фон усталости.
2.Перелеты.
3.Ковид
4.Травмы.
5. Игроки задействованы в матчах сборной.
6.Приходится играть больше матча в неделю.
И извиняться ни перед кем не надо.