Виллаш-Боаш принёс извинения за поражение «Марселя» аутсайдеру Лиги 1

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16 января 2021, 22:39

Главный тренер «Марселя» принес извинения за домашнее поражение от «Нима» (1:2) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Я хочу попросить прощения у болельщиков.

«Марсель» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ним» (15 очков) покинул последнее место в таблице Лиги 1 и занял 18-ю строчку.