Сабалета: «„Ман Сити“ по силам выйти в финал Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета порассуждал о перспективах клуба в Лиге чемпионов.
«Сити» играет хорошо и добывает победы. Мы видим ту команду, который все и хотели бы видеть.
Лига чемпионов – очень сложный турнир. В распоряжении должны быть готовые на 100% футболисты, а их игра должна быть идеальной. Вы выходите против соперников, которые не прощают ошибок. Все нужно делать правильно, иначе вас ждет вылет.
Со спортивной точки зрения клуб обладает нужными футболистами для выхода в финал.
Сабалета завершил карьеру в октябре прошлого года.
Но Реал в 1/4 легко пройдут, если встретятся.
Но Реал в 1/4 легко пройдут, если встретятся.
Всем здоровья.
Всем здоровья.