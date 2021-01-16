Сабалета: «„Ман Сити“ по силам выйти в финал Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета порассуждал о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

«Сити» играет хорошо и добывает победы. Мы видим ту команду, который все и хотели бы видеть.

Лига чемпионов – очень сложный турнир. В распоряжении должны быть готовые на 100% футболисты, а их игра должна быть идеальной. Вы выходите против соперников, которые не прощают ошибок. Все нужно делать правильно, иначе вас ждет вылет.

Со спортивной точки зрения клуб обладает нужными футболистами для выхода в финал.