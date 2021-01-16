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Сабалета: «„Ман Сити“ по силам выйти в финал Лиги чемпионов»

16 января 2021, 21:14

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета порассуждал о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

«Сити» играет хорошо и добывает победы. Мы видим ту команду, который все и хотели бы видеть.

Лига чемпионов – очень сложный турнир. В распоряжении должны быть готовые на 100% футболисты, а их игра должна быть идеальной. Вы выходите против соперников, которые не прощают ошибок. Все нужно делать правильно, иначе вас ждет вылет.

Со спортивной точки зрения клуб обладает нужными футболистами для выхода в финал.

Сабалета завершил карьеру в октябре прошлого года.

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Все комментарии
амурец
амурец
17 января в 03:22
только не с Пепом
DEIVID_1
DEIVID_1
17 января в 00:26
Нет.
Но Реал в 1/4 легко пройдут, если встретятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 23:54
Одни из фаворитов нынешней ЛЧ
Cat01
Cat01
16 января в 22:02
В финале только два места
allemz
allemz
16 января в 21:48
Бро, наваляй лысому, поэффективнее будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 21:30
Чтото я в этом сомневаюсь!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 21:23
На дальних подступах к финалу ЛЧ все хороши, все хорохорятся, все горят желанием дойти до финала. А финалистов то будет всего два. И кто это будет , узнаем только после полуфинальных матчей. Учитывая неоднозначный сезон, вполне можно ожидать и сюрпризы. Так что ждем продолжения ЛЧ.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 21:18
Гадать нет никакого смысла. Ждем продолжения ЛЧ, а там посмотрим.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
16 января в 21:16
НЕ бывать этому. Даже ливерпуль быстрее титул защитит)
beefs
beefs
16 января в 21:15
в мае увидим кто будет в финале...
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