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Грушевский — о назначении Крамаренко в ЦСКА: «Вполне разумное решение»

17 января 2021, 20:07

Эстрадный пародист, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей армейского клуба.

Вполне разумное решение в данной ситуации позвать Крамаренко на пост тренера вратарей. Акинфеев с ним в хороших отношениях и прекрасно, что наша легенда и капитан будет в своей тарелке. Командная химия не разрушится таким образом.

К тому же, Крамаренко как-то причастен к началу карьеры Торопа. Это немаловажно. По завершению блестящей карьеры нашей легенды мы должны быть уверены в надежной преемственности. Помазун и Тороп — наш завтрашний день.

Совмещение вряд ли сможет помешать. Овчинников тоже совмещал в свое время работу в ЦСКА с работой в сборной. Единственное — в ближнее зарубежье придется мотаться иногда, но и это не страшно.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 22:16
Если Игорян будет доволен,то ладно!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 22:08
Бывшие вратари и игроки высказались, теперь весь "Аншлаг" Крамаренко хвалить будет?!?
Брулин
Брулин
17 января в 21:00
Бггг, так под прошлой новостью же раскидали, что Ганчаренко опять своего пропихивает, и это ужас как плохо? :)
Как обычно, кто пытается бежать впереди паровоза неизменно оказывается размазан.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 20:42
наверное только я не понимаю что здесь разумного и правильного. не думаю что он способен на большее чем его предшественник . если менять тренера то на человека более высокого уровня.
GrimlocK
GrimlocK
17 января в 20:33
Лишь бы был положительный результат...
sir_Alex
sir_Alex
17 января в 20:32
С Конифеем согласовали?
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 20:20
Кому-то нравится, кому-то нет.
drug01
drug01
17 января в 20:18
Всё идёт по плану тренера
beefs
beefs
17 января в 20:13
время покажет на что вы способны...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 20:09
Скоро всё увидим...
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