Грушевский — о назначении Крамаренко в ЦСКА: «Вполне разумное решение»

Эстрадный пародист, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей армейского клуба.
Вполне разумное решение в данной ситуации позвать Крамаренко на пост тренера вратарей. Акинфеев с ним в хороших отношениях и прекрасно, что наша легенда и капитан будет в своей тарелке. Командная химия не разрушится таким образом.
К тому же, Крамаренко как-то причастен к началу карьеры Торопа. Это немаловажно. По завершению блестящей карьеры нашей легенды мы должны быть уверены в надежной преемственности. Помазун и Тороп — наш завтрашний день.
Совмещение вряд ли сможет помешать. Овчинников тоже совмещал в свое время работу в ЦСКА с работой в сборной. Единственное — в ближнее зарубежье придется мотаться иногда, но и это не страшно.
Как обычно, кто пытается бежать впереди паровоза неизменно оказывается размазан.
Как обычно, кто пытается бежать впереди паровоза неизменно оказывается размазан.