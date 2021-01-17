Грушевский — о назначении Крамаренко в ЦСКА: «Вполне разумное решение»

Эстрадный пародист, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о назначении на пост тренера вратарей армейского клуба.

Вполне разумное решение в данной ситуации позвать Крамаренко на пост тренера вратарей. Акинфеев с ним в хороших отношениях и прекрасно, что наша легенда и капитан будет в своей тарелке. Командная химия не разрушится таким образом.

К тому же, Крамаренко как-то причастен к началу карьеры Торопа. Это немаловажно. По завершению блестящей карьеры нашей легенды мы должны быть уверены в надежной преемственности. Помазун и Тороп — наш завтрашний день.