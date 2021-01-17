Чанов прокомментировал назначение Крамаренко в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение тренера вратарей сборной Азербайджана в ЦСКА .

В ЦСКА вернулся очередной воспитанник. Не удивился этой новости, а чему тут удивляться-то? Мы пересекались в далёких 2000-х, у нас сохранились прекрасные отношения: встречаемся и созваниваемся, когда Дима приезжает в Москву.