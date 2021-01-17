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Чанов прокомментировал назначение Крамаренко в ЦСКА

17 января 2021, 19:03

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко в ЦСКА.

В ЦСКА вернулся очередной воспитанник. Не удивился этой новости, а чему тут удивляться-то? Мы пересекались в далёких 2000-х, у нас сохранились прекрасные отношения: встречаемся и созваниваемся, когда Дима приезжает в Москву.

Как отношусь к назначению Крамаренко? Да никак. Время всё покажет. Видел новости, что могут приехать ребята из Беларуси, но клуб решил иначе. Это решение руководства. Со мной из ЦСКА никто не связывался.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:11
неоднозначная весть, короче
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
17 января в 20:02
Ждём как Крамаренко даст вью с фишаком под глазом где будет отпечатано - Ихарь))
Брулин
Брулин
17 января в 19:50
Чувствуется что у Чанова какая то обида осталось.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 19:22
согласен с чановым. будем смотреть но я в него не верю)))
Cat01
Cat01
17 января в 19:17
Будем смотреть и ждать результат
LOpp
LOpp
17 января в 19:05
Столько новостей про этого Крамаренко, как будто Мауриньо приехал.
STVA 1
STVA 1
17 января в 19:05
Лучше свои конечно и время покажет )
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 января в 19:04
Действительно, время покажет правильность назначения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 19:04
Да уж, тяжёлый случай...
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