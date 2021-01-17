Арустамян: «Были попытки запустить процесс перехода Миранчука в клубы РПЛ»

Известный российский комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале порассуждал о выступлении полузащитник в «Аталанте».

На неделе Алексей Миранчук забил в Кубке Италии, а мы верим, что он сыграет и против «Дженоа» Элдора Шомуродова. Узбекскому форварду уже удалось адаптироваться в Серии А, Миранчук — пока в процессе. Ближайшие недели могут стать переломными для Алексея. В ближайшую среду ему ехать в гости к «Удинезе», а затем к «Милану».

Как меняется отношение Гасперини к Миранчуку, видно даже по комментариям тренера: «Алексей показал, что это его позиция [под нападающими]. В будущем он сможет играть на месте Иличича. Он здорово работал с мячом, в его действиях была видна уверенность».

Важно, что заиграть Миранчуку тяжело не только из-за тактических требований Гасперини (очень серьезных), не только из-за ковида и переезда. Алексей даже не вырвался в Россию на новогодние праздники: пять дней отдыха он провел в Европе. Миранчук в принципе столкнулся с другим миром. Последние месяцы для него — это очень много беговой работы, часы в зале. Такого не было в России. Даже внешне — например, на контрасте с братом Антоном — видно: Алексей становится другим, его пытаются адаптировать к европейскому футболу.

Самое важное для него сейчас — терпеть, ждать и работать. Когда он получает свой шанс, то использует его. А отношение к Миранчуку в «Аталанте» по-прежнему отличное.

Тем более меня пугают реплики последних дней в кулуарах от разных футбольных деятелей: Миранчук в Италии закончился, лучше уже не будет, его надо возвращать в Россию, «Аталанта» хочет его продать. Были даже попытки запустить процесс его перехода в российские клубы. Такие слухи и разговоры циркулировали, но уверен, что за ними ничего не стоит. Миранчук сам категорически отвергает любые сомнения и твердо намерен утвердиться в «Аталанте».

Чтобы реализовать свой талант в Италии, Миранчуку нужны выдержка, стабильность и доверие. На это могут уйти еще месяцы — на это время у Алексея действительно есть.