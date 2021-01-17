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Арустамян: «Были попытки запустить процесс перехода Миранчука в клубы РПЛ»

17 января 2021, 17:10

Известный российский комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале порассуждал о выступлении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

На неделе Алексей Миранчук забил в Кубке Италии, а мы верим, что он сыграет и против «Дженоа» Элдора Шомуродова. Узбекскому форварду уже удалось адаптироваться в Серии А, Миранчук — пока в процессе. Ближайшие недели могут стать переломными для Алексея. В ближайшую среду ему ехать в гости к «Удинезе», а затем к «Милану».

Как меняется отношение Гасперини к Миранчуку, видно даже по комментариям тренера: «Алексей показал, что это его позиция [под нападающими]. В будущем он сможет играть на месте Иличича. Он здорово работал с мячом, в его действиях была видна уверенность».

Важно, что заиграть Миранчуку тяжело не только из-за тактических требований Гасперини (очень серьезных), не только из-за ковида и переезда. Алексей даже не вырвался в Россию на новогодние праздники: пять дней отдыха он провел в Европе. Миранчук в принципе столкнулся с другим миром. Последние месяцы для него — это очень много беговой работы, часы в зале. Такого не было в России. Даже внешне — например, на контрасте с братом Антоном — видно: Алексей становится другим, его пытаются адаптировать к европейскому футболу.

Самое важное для него сейчас — терпеть, ждать и работать. Когда он получает свой шанс, то использует его. А отношение к Миранчуку в «Аталанте» по-прежнему отличное.

Тем более меня пугают реплики последних дней в кулуарах от разных футбольных деятелей: Миранчук в Италии закончился, лучше уже не будет, его надо возвращать в Россию, «Аталанта» хочет его продать. Были даже попытки запустить процесс его перехода в российские клубы. Такие слухи и разговоры циркулировали, но уверен, что за ними ничего не стоит. Миранчук сам категорически отвергает любые сомнения и твердо намерен утвердиться в «Аталанте».

Чтобы реализовать свой талант в Италии, Миранчуку нужны выдержка, стабильность и доверие. На это могут уйти еще месяцы — на это время у Алексея действительно есть.

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112910415
112910415
25 января в 18:09
ясно, что были
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Qatar Airways (раскрыть)
17 января в 18:55
)
Rare Fish
Rare Fish
17 января в 18:28
вобще надо было идти в Сампдорию или Кротоне, беневенто..там то полегче было бы ..Аталанта была на 1.2 месте когда хотели миранчука.. состав там плотый уже был..посмотрим..к середине весны должен быть какой то результат
sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
17 января в 18:12
Приветствую!Так и есть!
Qatar Airways
Qatar Airways
17 января в 17:57
Хлебнув армянского абсента,
Он в инстаграм к себе залез.
Вот так рождаются легенды,
Как Нобель запускал процесс.
нечитайло
нечитайло
17 января в 17:46
Мы надеемся
За адекватность
За адекватность ответ sv_1969 (раскрыть)
17 января в 17:42, ред.
Приветствую! Вот мы с Вами читаем сейчас эту новость. В ней Арустамян говорит "меня пугают реплики последних дней в кулуарах от разных футбольных деятелей: Миранчук в Италии закончился, лучше уже не будет, его надо возвращать в Россию, «Аталанта» хочет его продать." А на сайте russian.rt.com. уже висит новость "Известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что итальянская «Аталанта» намерена продать российского полузащитника Алексея Миранчука." Вы видите в тексте этой новости, что Арустамян заявляет, что "Аталанта" хочет продать Миранчука? Я нет, а вот они видят. На том и живут. Главное хайпануть, а правдивость и достоверность инфы дело третье.
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 17:38
шнобель как всегда работает над своим имиджем)))
sv_1969
sv_1969
17 января в 17:28
Так ты эти слухи и постишь в итоге)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 17:11
Пусть играет где играет
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