Клопп: «Не этого итога мы хотели. Не забили, а это самое главное в футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после ничьей в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Если бы мы выиграли со счетом 1:0, я бы сказал, что все в полном порядке. Нельзя отрицать, что у «Манчестер Юнайтед» были моменты. Просто нельзя. Они сейчас в хорошем состоянии.
Учитывая все, что было сказано перед игрой, будто МЮ летает, а мы буксуем, то мои ребята сегодня хорошо выглядели.
В первом тайме мы великолепно контратаковали, были хорошие передачи. Но мы не забили. Это самое главное в футболе. Вторая половина была немного более открытой. У них было два больших шанса — Алиссон сделал два хороших сэйва.
Мне понравилась эта игра. Я видел много действительно хороших индивидуальных моментов, и командное выступление было хорошим. Не тот результат, которого мы хотели, а тот, который мы получили.
Алиссон сделал свою работу (собственно поэтому за него и платили такие деньги)... У Ливера всё также беда с ЦЗ, Шакири сегодня играл невпопад и менять его на Джонса нужно было минут на 15 раньше, плюс Салах вообще не в форме. А команда, как оказалось полностью зависела от наличия Жоты в качестве резерва...
Собственно, если Ливерпуль не купит ЦЗ и фактурного форварда (способного бороться при навесах) - думаю в этом сезоне о титуле в АПЛ могут и не мечтать. Плюс ещё и в команде хватает "пассажиров" - Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Шакири - всех их пора менять на игроков более высокого класса. Ну либо ничего не делать, и наблюдать как результаты команды будут падать год от года...
Алиссон сделал свою работу (собственно поэтому за него и платили такие деньги)... У Ливера всё также беда с ЦЗ, Шакири сегодня играл невпопад и менять его на Джонса нужно было минут на 15 раньше, плюс Салах вообще не в форме. А команда, как оказалось полностью зависела от наличия Жоты в качестве резерва...
Собственно, если Ливерпуль не купит ЦЗ и фактурного форварда (способного бороться при навесах) - думаю в этом сезоне о титуле в АПЛ могут и не мечтать. Плюс ещё и в команде хватает "пассажиров" - Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Шакири - всех их пора менять на игроков более высокого класса. Ну либо ничего не делать, и наблюдать как результаты команды будут падать год от года...