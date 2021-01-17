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Клопп: «Не этого итога мы хотели. Не забили, а это самое главное в футболе»

17 января 2021, 22:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после ничьей в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Если бы мы выиграли со счетом 1:0, я бы сказал, что все в полном порядке. Нельзя отрицать, что у «Манчестер Юнайтед» были моменты. Просто нельзя. Они сейчас в хорошем состоянии.

Учитывая все, что было сказано перед игрой, будто МЮ летает, а мы буксуем, то мои ребята сегодня хорошо выглядели.

В первом тайме мы великолепно контратаковали, были хорошие передачи. Но мы не забили. Это самое главное в футболе. Вторая половина была немного более открытой. У них было два больших шанса — Алиссон сделал два хороших сэйва.

Мне понравилась эта игра. Я видел много действительно хороших индивидуальных моментов, и командное выступление было хорошим. Не тот результат, которого мы хотели, а тот, который мы получили.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора ответ shlifen (раскрыть)
18 января в 09:16
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 января в 06:20
    МЮ был лучше.
    shlifen
    shlifen
    17 января в 23:46
    Объективно говоря, Клопп сам виноват что втянулся в удобный для МЮ футбол. Вместо того чтобы отдать мяч, самим действовать в контрах, а МЮ вынужден был бы играть в неудобный им футбол - Клопп по традиции требовал контроля мяча, хотя было понятно что МЮ сядет очень глубоко в оборону, и будет использовать высокую линию обороны Ливерпуля при контрах... Магуайр очень слаб когда нужно бежать при контрах к своим воротам, но Юрген делает вид что не видит этого, и Ливерпуль прижимает Юнайтед к воротам, где в силовой борьбе Харри наоборот силён...
    Алиссон сделал свою работу (собственно поэтому за него и платили такие деньги)... У Ливера всё также беда с ЦЗ, Шакири сегодня играл невпопад и менять его на Джонса нужно было минут на 15 раньше, плюс Салах вообще не в форме. А команда, как оказалось полностью зависела от наличия Жоты в качестве резерва...

    Собственно, если Ливерпуль не купит ЦЗ и фактурного форварда (способного бороться при навесах) - думаю в этом сезоне о титуле в АПЛ могут и не мечтать. Плюс ещё и в команде хватает "пассажиров" - Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Шакири - всех их пора менять на игроков более высокого класса. Ну либо ничего не делать, и наблюдать как результаты команды будут падать год от года...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 января в 23:17
    Шансов забить 100 проц.небыло!
    DXTK
    DXTK
    17 января в 22:36
    опять хнычет .......
    Cat01
    Cat01
    17 января в 22:31
    Такой результат не ждали
    Gahi
    Gahi
    17 января в 22:26
    Всё правильно чтобы победить нужно забивать.
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