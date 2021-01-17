Клопп: «Не этого итога мы хотели. Не забили, а это самое главное в футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями после ничьей в матче 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Если бы мы выиграли со счетом 1:0, я бы сказал, что все в полном порядке. Нельзя отрицать, что у «Манчестер Юнайтед» были моменты. Просто нельзя. Они сейчас в хорошем состоянии.

Учитывая все, что было сказано перед игрой, будто МЮ летает, а мы буксуем, то мои ребята сегодня хорошо выглядели.

В первом тайме мы великолепно контратаковали, были хорошие передачи. Но мы не забили. Это самое главное в футболе. Вторая половина была немного более открытой. У них было два больших шанса — Алиссон сделал два хороших сэйва.

Мне понравилась эта игра. Я видел много действительно хороших индивидуальных моментов, и командное выступление было хорошим. Не тот результат, которого мы хотели, а тот, который мы получили.