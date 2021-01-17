Сульшер: «Разочарован. Очко — это нормально, если выиграть следующий матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Это будет хорошим результатом, только если мы выиграем в следующем матче. Это можно назвать упущенной возможностью, учитывая те шансы, которые у нас были, но опять же мы играли очень хорошо. Я разочарован, но все равно очко — это нормально, если победить в следующей игре.

К концу матча мы были сильнее. В первом тайме у нас ничего не получалось. У нас не было ни самообладания, ни попыток навязать свою игру.

В команде все упорно трудятся друг ради друга. Мы стали лучше, прогрессируем. Разочарованы не только результатом, ведь я знаю, что мои ребята могут играть лучше.

Нужно отдать должное «Ливерпулю» – они играли в двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это демонстрирует качество их команды.