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Сульшер: «Разочарован. Очко — это нормально, если выиграть следующий матч»

17 января 2021, 22:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Это будет хорошим результатом, только если мы выиграем в следующем матче. Это можно назвать упущенной возможностью, учитывая те шансы, которые у нас были, но опять же мы играли очень хорошо. Я разочарован, но все равно очко — это нормально, если победить в следующей игре.

К концу матча мы были сильнее. В первом тайме у нас ничего не получалось. У нас не было ни самообладания, ни попыток навязать свою игру.

В команде все упорно трудятся друг ради друга. Мы стали лучше, прогрессируем. Разочарованы не только результатом, ведь я знаю, что мои ребята могут играть лучше.

Нужно отдать должное «Ливерпулю» – они играли в двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это демонстрирует качество их команды.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 января в 07:46
Согласен надо дальше побеждать в следующих играх
Ironigor
Ironigor
17 января в 22:30
Во втором тайме МЮ был ближе к победе, ещё и Рэшфорду(мания величия это болезнь)бы звиздуЛэй за его вЫ.боны .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 января в 22:18
Во втором тайме казалось, что МЮ устраивает результат на табло. От данного счета скорее больше всего выиграет Манчестер Сити, но что касается личного противостояния МЮ и Ливерпуля, здесь команда из Манчестера остается в выигрыше. Не обязательно побеждать никого из тяжеловесов АПЛ, если и без этого можно находится на вершине турнирной таблицы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 22:11
Счет очень даже хороший
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