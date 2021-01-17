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Кейн: «Моуриньо никогда не говорил нам играть от обороны»

17 января 2021, 21:23
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Фантастическое выступление. Агрессивно стартовали и прессинговали, довели счет до 2:0. Даже во втором тайме после их гола мы не запаниковали.

Тренер никогда не говорил нам играть от обороны. Дело в игроках, именно мы хотели довести матч до победы. Игроки должны брать на себя ответственность, что мы и сделали сегодня.

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sihafazatron
sihafazatron
17 января в 22:07
моуру уже и говорить не надо такие очевидные вещи, игроки прекрасно понимают, что надо парковать)
shlifen
shlifen
17 января в 21:56
Видимо просто случайно так совпало, что со всеми лидерами Тоттенхем играл вторым номером, а иногда и откровенно "парковал автобус" =)))
Это же вообще не похоже на команды Моуриньо =)))
Наоборот, Моуриньо их гнал в атаку, а игроки его постоянно игнорировали =))
В одном Кейн прав "Игроки должны брать на себя ответственность" - потому что по составу, Тоттенхем вполне может играть в атакующий футбол и с более сильными чем Шеффилд командами, а не частенько, извините за прямоту, даже "трусливо" - оборонять 1-0... Надеюсь видеть такой Тоттенхем, как сегодня, почаще - тем больше будет интриги в АПЛ... =))
drug01
drug01
17 января в 21:24
Играли свою игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 21:24
Да нормально всё будет...
ДСА
ДСА
17 января в 21:24
Игроки сами по себе, тренер тоже.
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