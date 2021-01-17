Кейн: «Моуриньо никогда не говорил нам играть от обороны»

Форвард «Тоттенхэма» поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Фантастическое выступление. Агрессивно стартовали и прессинговали, довели счет до 2:0. Даже во втором тайме после их гола мы не запаниковали.

Тренер никогда не говорил нам играть от обороны. Дело в игроках, именно мы хотели довести матч до победы. Игроки должны брать на себя ответственность, что мы и сделали сегодня.