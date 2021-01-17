Кейн: «Моуриньо никогда не говорил нам играть от обороны»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
Фантастическое выступление. Агрессивно стартовали и прессинговали, довели счет до 2:0. Даже во втором тайме после их гола мы не запаниковали.
Тренер никогда не говорил нам играть от обороны. Дело в игроках, именно мы хотели довести матч до победы. Игроки должны брать на себя ответственность, что мы и сделали сегодня.
Это же вообще не похоже на команды Моуриньо =)))
Наоборот, Моуриньо их гнал в атаку, а игроки его постоянно игнорировали =))
В одном Кейн прав "Игроки должны брать на себя ответственность" - потому что по составу, Тоттенхем вполне может играть в атакующий футбол и с более сильными чем Шеффилд командами, а не частенько, извините за прямоту, даже "трусливо" - оборонять 1-0... Надеюсь видеть такой Тоттенхем, как сегодня, почаще - тем больше будет интриги в АПЛ... =))
Это же вообще не похоже на команды Моуриньо =)))
Наоборот, Моуриньо их гнал в атаку, а игроки его постоянно игнорировали =))
В одном Кейн прав "Игроки должны брать на себя ответственность" - потому что по составу, Тоттенхем вполне может играть в атакующий футбол и с более сильными чем Шеффилд командами, а не частенько, извините за прямоту, даже "трусливо" - оборонять 1-0... Надеюсь видеть такой Тоттенхем, как сегодня, почаще - тем больше будет интриги в АПЛ... =))