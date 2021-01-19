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Шомуродов: «Торрес и Дрогба – мои кумиры. Хотел бы их автографы»

сегодня, 15:19

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, известный в России по выступлениям за «Ростов», дал интервью 13-летнему российскому мальчику Максиму для клубного канала генуэзцев. Узбекский форвард рассказал о кумирах детства.

Был ли у меня в детстве кумир, с которым я хотел бы встретиться и взять автограф? Я всегда говорил, что мои кумиры – Фернандо Торрес и Дидье Дрогба. Думаю, я бы хотел с ними увидеться и получить их автографы.

Ранее Шомуродов рассказал, что не понимает, почему его называют «узбекским Месси».

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:57
P.S. "Для детей".
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:36
МАльчику было интересно.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:35
Я могу свой оставить на время, пока нет нужных
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