Шомуродов: «Торрес и Дрогба – мои кумиры. Хотел бы их автографы»

Форвард «Дженоа» , известный в России по выступлениям за «Ростов», дал интервью 13-летнему российскому мальчику Максиму для клубного канала генуэзцев. Узбекский форвард рассказал о кумирах детства.

Был ли у меня в детстве кумир, с которым я хотел бы встретиться и взять автограф? Я всегда говорил, что мои кумиры – Фернандо Торрес и Дидье Дрогба. Думаю, я бы хотел с ними увидеться и получить их автографы.