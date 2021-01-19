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Моратти: «Победа над „Ювентусом“ оставила у меня хорошие впечатления»

сегодня, 12:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти прокомментировал победу миланского клуба над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А.

Победа над «Ювентусом» оставила у меня хорошие впечатления, теперь клуб может стремиться к чему-то очень важному в этом сезоне. «Ювентус» был соперником, которого я боялся больше всего. Но было бы неправильно недооценивать «Милан».

Когда Конте говорит о разрыве с «Юве», я думаю, что он имеет в виду структуру клуба. «Интер» хорошо играет в футбол.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:19
В этом году многолетний чемпион может сложить свои полномочия. Да и вообще чемпионат стал более интересным, претендентов на чемпионство прибавилось, от этого болельщики только выиграют. Идет упорная борьба и хотя Милан идет с отрывом, думаю, короновать его рано. Играть еще достаточно много и все может поменяться.
Скоро начнутся ЕК и график станет еще жестче. Так , что можно ожидать и сюрпризов.
Пусть победит тот, кто победит.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
сегодня в 12:12
В принципе согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:07
Это было круто...
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