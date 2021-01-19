Моратти: «Победа над „Ювентусом“ оставила у меня хорошие впечатления»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти прокомментировал победу миланского клуба над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А.

Победа над «Ювентусом» оставила у меня хорошие впечатления, теперь клуб может стремиться к чему-то очень важному в этом сезоне. «Ювентус» был соперником, которого я боялся больше всего. Но было бы неправильно недооценивать «Милан».

Когда Конте говорит о разрыве с «Юве», я думаю, что он имеет в виду структуру клуба. «Интер» хорошо играет в футбол.