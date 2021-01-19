Лэмпард: «Возможно, аренда пойдет Дринкуотеру на пользу»

Главный тренер «Челси» прокомментировал переход полузащитника в турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды.

Сейчас для Дэнни важно думать о краткосрочной перспективе. Я не отношусь к этому переходу отрицательно, я просто предложил ему перейти, чтобы он получал больше игровой практики. Это нарисует картину того, как мы будем двигаться дальше. Если он будет играть регулярно, он почувствует себя лучше.



У Дэнни были непростые жизненные обстоятельства. Некоторые вещи он не контролировал. Возможно, аренда пойдет ему на пользу. В «Челси» он не выходил на поле, а это не очень здорово. Так что будем надеяться, что этот переход пойдет ему на пользу.