ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Возможно, аренда пойдет Дринкуотеру на пользу»

сегодня, 10:58

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переход полузащитника Дэнни Дринкуотера в турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды.

Сейчас для Дэнни важно думать о краткосрочной перспективе. Я не отношусь к этому переходу отрицательно, я просто предложил ему перейти, чтобы он получал больше игровой практики. Это нарисует картину того, как мы будем двигаться дальше. Если он будет играть регулярно, он почувствует себя лучше.

У Дэнни были непростые жизненные обстоятельства. Некоторые вещи он не контролировал. Возможно, аренда пойдет ему на пользу. В «Челси» он не выходил на поле, а это не очень здорово. Так что будем надеяться, что этот переход пойдет ему на пользу.

Все новости
Гвардиола сообщил, что «Ман Сити» не будет подписывать игроков зимой
Сегодня, 16:11 Комментарии1
Агент Манджукича ответил на вопрос, интересовались ли игроком из России
Сегодня, 15:25 Комментарии3
Шомуродов: «Торрес и Дрогба – мои кумиры. Хотел бы их автографы»
Сегодня, 15:19 Комментарии3
Отец Алабы опроверг слухи, что Давид договорился о переходе в «Реал»
Сегодня, 14:57 Комментарии2
Моратти: «Победа над „Ювентусом“ оставила у меня хорошие впечатления»
Сегодня, 12:02 Комментарии3
«Тебя навсегда запомнят как короля ассистов». Мустафи попрощался с Озилом
Сегодня, 09:41 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Baggio94
Baggio94
сегодня в 15:24
Выдернули из чемпионского Лестера и сгнобили на своей лавке. Как обычно у пенсов.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:36
Некоторые вещи он не контролировал...бухал что ли?
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 13:15
Просто обалдеть
Такой звездой был в Лестере
Итут... Касымпаша...
Мдаа
Очередной пример что не всегда надо куда то ломиться
Дринкуотер Йович Дембеле в Барсе
Да и Коутиньо можно сюда же отнести
shlomo
shlomo
сегодня в 12:11
Возможно, да...а возможно и нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100