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Бракамонте исполнил песню о Марадоне перед финалом турнира в Аргентине

сегодня, 13:04

Бывший нападающий «Москвы», «Ахмата» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал о своём выступлении перед финальным матчем Кубка Диего Марадоны «Банфилд» – «Бока Хуниорс». Он исполнил песню в честь легендарного футболиста, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года.

Это огромная ответственность – почтить память лидера нашей страны и нашей истории, спеть в его честь на турнире, названном его именем. Конечно, я нервничал, но был счастлив. Отдавать честь Марадоне надо ещё тысячи раз, и всё равно эти церемонии не пойдут в сравнение с тем, что сделал Диего с моей жизнью. Я многим ему обязан, он окружает меня с самого детства – с чемпионата мира 1986 года, потом 90-го, потом в играх за «Боку», «Наполи» и «Севилью». Я видел, как народ обожает футбол и обожает Марадону.

В 1997 году я сидел с Марадоной в раздевалке «Боки»: я играл за дубль, но тренировался с первой командой. А последний раз мы пересекались в 2011 году на открытии стадиона в Грозном.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:53
Марадона величайший игрок в истории Аргентины прославивший свою страну сделав ее чемпеонам Мира. Месська даже рядом с ним не стоял. Он не когда не станет героем Аргентины и не когда его не будут любить так аргентинские болельщики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:36
Толковый был футболист...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:08
Таких как Диего не будет больше!
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