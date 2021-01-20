Бракамонте исполнил песню о Марадоне перед финалом турнира в Аргентине

Бывший нападающий «Москвы», «Ахмата» и «Ростова» рассказал о своём выступлении перед финальным матчем Кубка «Банфилд» – «Бока Хуниорс». Он исполнил песню в честь легендарного футболиста, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года.

Это огромная ответственность – почтить память лидера нашей страны и нашей истории, спеть в его честь на турнире, названном его именем. Конечно, я нервничал, но был счастлив. Отдавать честь Марадоне надо ещё тысячи раз, и всё равно эти церемонии не пойдут в сравнение с тем, что сделал Диего с моей жизнью. Я многим ему обязан, он окружает меня с самого детства – с чемпионата мира 1986 года, потом 90-го, потом в играх за «Боку», «Наполи» и «Севилью». Я видел, как народ обожает футбол и обожает Марадону.

В 1997 году я сидел с Марадоной в раздевалке «Боки»: я играл за дубль, но тренировался с первой командой. А последний раз мы пересекались в 2011 году на открытии стадиона в Грозном.