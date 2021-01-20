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Быстров: «Я за то, чтобы Кокорин остался в „Спартаке“»

сегодня, 20:38

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Ну, пока это только слухи. Но если есть настоящий интерес, то это хорошо для Кокорина. Он может и полгода потерпеть — придет новый тренер, и ему будет проще себя проявлять. Я за то, чтобы он остался. Он сильный игрок и поможет «Спартаку». Вопрос в том, за сколько его отпустят. Нужно знать мнение самого Кокорина, если у него есть желание, то он туда перейдет.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:07
Зачем ему Фиорентина, ему и в Спартаке не плохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:05
Я за то,чтобы буцы на гвоздь!😜
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:32
Пусть едет Италию покоряет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:17
Вот федуну теперь ещё и быстровым надо согласовать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:10
Вован! Мысль конечно хорошая - но ждёт Шуру братва , про " крестить " и посетить Сицилию...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:06
Федуну для полной ясности только мнения Быстрова и не хватало. Теперь Федун проанализирует все сказанное Быстровым , все взвесит и примет окончательное решение.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:55
Кокорин может играть мастерски но не за Спартак.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 20:53
Вся страна за это, он ценный игрок для спартака.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:39
Закройте рот этому всаднику без головы
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