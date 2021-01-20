Быстров: «Я за то, чтобы Кокорин остался в „Спартаке“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Ну, пока это только слухи. Но если есть настоящий интерес, то это хорошо для Кокорина. Он может и полгода потерпеть — придет новый тренер, и ему будет проще себя проявлять. Я за то, чтобы он остался. Он сильный игрок и поможет «Спартаку». Вопрос в том, за сколько его отпустят. Нужно знать мнение самого Кокорина, если у него есть желание, то он туда перейдет.