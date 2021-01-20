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Силкин: «Переход в „Фиорентину“ — шанс для Кокорина хлопнуть дверью»

сегодня, 20:16

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался относительно возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Если у «Фиорентины» серьезный интерес к Кокорину, то, конечно же, ему нужно туда переходить. В «Спартаке» у него по большому счету не получилось. Не заладилось, потому что где-то травмы дали о себе знать, где-то пропуск по времени был большой. Есть в команде и иностранные нападающие, на которых ориентируется тренер.

Я бы сказал так: в «Спартаке» Кокорин ко двору не пришелся. Для Александра, если у него есть какие-то амбиции, этот переход — единственный вариант хлопнуть дверью под конец карьеры, доказать всем, что он хороший футболист. У него хорошие игровые качества. При должной мотивации он еще много крови может защитникам попортить. Без мотивации никак нельзя.

Способен ли он заиграть в Италии? Думаю, что да. Просто для каждого футболиста своя команда должна быть. Моё мнение, у него шанс, как ни у кого другого.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 22:12
Да пусть хлопнет. Никто же не против.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:02
Хлопнуть дверью себе по пальцам
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 20:54, ред.
Кокорин может хлопнуть только стулом.
pomor45
pomor45 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:52
Почему же? Ушами-то хлопнуть сможет.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:50
Сможет ли Кокорин хлопнуть дверью, прыгнув в окно в Европу - вот в чём вопрос?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:47
А Динамо уже не "принципиальный соперник"!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:41
Он уже хлопнул дверью, отказавшись вернуться в Зенит и перейдя к принципиальному сопернику.
Причем переходил он в лучшей форме, чем находится сейчас .
Попытаться он, конечно, может.
Но сомневаюсь, что из этого выйдет что-нить путное. Да ему и техосмотр не пройти, если не косил в Спартаке.
Запасаемся поп корном и ждем-с!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:31
уже он не сможет хлопнуть, время упущено...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:18
У Кокорина была уже возможность хлопнуть дверью ,но он хлопнул стулом ! Итог все знают ! А за дверь больше дадут ! ))))
drug01
drug01
сегодня в 20:17
Желаем удачи и здоровья
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