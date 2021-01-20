Силкин: «Переход в „Фиорентину“ — шанс для Кокорина хлопнуть дверью»

Экс-наставник «Динамо» высказался относительно возможного перехода нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Если у «Фиорентины» серьезный интерес к Кокорину, то, конечно же, ему нужно туда переходить. В «Спартаке» у него по большому счету не получилось. Не заладилось, потому что где-то травмы дали о себе знать, где-то пропуск по времени был большой. Есть в команде и иностранные нападающие, на которых ориентируется тренер.

Я бы сказал так: в «Спартаке» Кокорин ко двору не пришелся. Для Александра, если у него есть какие-то амбиции, этот переход — единственный вариант хлопнуть дверью под конец карьеры, доказать всем, что он хороший футболист. У него хорошие игровые качества. При должной мотивации он еще много крови может защитникам попортить. Без мотивации никак нельзя.

Способен ли он заиграть в Италии? Думаю, что да. Просто для каждого футболиста своя команда должна быть. Моё мнение, у него шанс, как ни у кого другого.