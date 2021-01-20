Быстров: «Алексею Миранчуку дали шанс, а он сливается с общей массой»

Бывший футболист сборной России прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» в матче 10-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1). Этот матч стал для Алексея первым в стартовом составе клуба из Бергамо в рамках итальянского чемпионата.

Тренер себе не враг, если игрок в хорошем состоянии, то он не будет его держать на скамейке запасных. Но вот ему дали шанс, он выходит и сливается с общей массой. Нужно ему стараться именно в таких матчах проявлять себя.