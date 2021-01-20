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Быстров: «Алексею Миранчуку дали шанс, а он сливается с общей массой»

сегодня, 20:01
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 10-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1). Этот матч стал для Алексея первым в стартовом составе клуба из Бергамо в рамках итальянского чемпионата.

Тренер себе не враг, если игрок в хорошем состоянии, то он не будет его держать на скамейке запасных. Но вот ему дали шанс, он выходит и сливается с общей массой. Нужно ему стараться именно в таких матчах проявлять себя.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 22:41
Видимо Миранчук ещё не вкурил, что в Европе так просто сидеть на лавке и рубить бабки ему никто не даст, ну как в Локомотививе. Там не устраиваешь - трансфер и продают первому встречному в какой нить второй дивизион, либо в аренду куда нить наподальше.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 21:44
Ну я понимаю,если бы наших успешных легионеров спрашивали,Карпин,Мостовой,Оленичев,но нафик этому предателю слово давать там,где он не бум-бум???!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 21:10
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:05
    Масса весьма приличного уровня. Слиться с ней тоже тоже успех. По крайней мере, Быстрову это не удалось.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:57
    К мнению "звезды мирового футбола" следует прислушиваться, но верить необязательно. Нормально Алексей сыграл. В целом вся команда сыграла неброско и валить все на Алексея - глупо. Нет в этом сезоне той стройности атак, того напора , нет злости спортивной , что присутствовали в прошлом сезоне. Эмоции прошлого сезона поутихли и на поверхность выходит мастерство. А его то как раз и не хватает команде, чтоб побеждать аутсайдеров на классе. Посмотрим , как пойдут дела дальше у команды и лично у Алексея.
    Всем здоровья.
    Penokkio
    Penokkio
    сегодня в 20:56
    Один вопрос: чего добился Быстров?
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    сегодня в 20:43
    Как же он надоел уже. Хватит позорить наш футбол такими «личностями».
    Ещё и интервью у него берёте
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 20:37
    В Европе рвать и метать надо, чтобы заиграть серьёзно!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 20:24
    Миранчук даже на фоне Малиновского не выделялся. Неужели сдулся?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:14
    Снова этот нулевой критик.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:03
    Сегодня был нуливой
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