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Футболист «Локомотива» Куликов перенес операцию в Испании

сегодня, 15:57

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов, находящийся с командой на сборе в Марбелье, попал в больницу, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

22-летний футболист перенес операцию по удалению аппендикса.

Операция прошла успешно. Уже в четверг он вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:31
Здоровья парню!
drug01
drug01
сегодня в 16:15
Желаем здоровья и успехов
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