Футболист «Локомотива» Куликов перенес операцию в Испании

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сегодня, 15:57

Полузащитник «Локомотива» , находящийся с командой на сборе в Марбелье, попал в больницу, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

22-летний футболист перенес операцию по удалению аппендикса.

Операция прошла успешно. Уже в четверг он вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.