Футболист «Локомотива» Куликов перенес операцию в Испании

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов, находящийся с командой на сборе в Марбелье, попал в больницу, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
22-летний футболист перенес операцию по удалению аппендикса.
Операция прошла успешно. Уже в четверг он вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.
￼Даниилу Куликову в экстренном порядке провели операцию по удалению воспаленного аппендикса.⁰— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2021
Операция прошла успешно. Уже сегодня он вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку. pic.twitter.com/OhG22RRird